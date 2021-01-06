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Рубрика: Экономика

Минэнерго: Отказ Европы от угля - не более чем дань моде

Текст: Сергей Тихонов
Тезис о том, что в "зеленой энергетике" будущего нет места угольной генерации, отражает скорее дань моде, чем истинное положение вещей. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра энергетики Анатолий Яновский.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

По его словам, если мы поддерживаем идею об устойчивом энергетическом развитии, то должны приветствовать любой вклад в достижение его целей - в частности, переход к "чистым" угольным технологиям.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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В качестве примера Яновский привел факт, что только в Китае, Индии и Вьетнаме планируется построить более тысячи угольных электростанций, работающих на принципах HELE (высокая эффективность и низкая эмиссия).

Технологии "чистой" угольной генерации обладают вполне конкурентоспособными экономическими показателями. Наличие угля в топливно-энергетическом балансе повышает энергетическую безопасность и надежность энергоснабжения, сказал замминистра.

Полный текст интервью с заместителем министра энергетики Анатолием Яновским читайте в ближайшем номере "РГ".

Экономика Отрасли Энергетика Правительство Минэнерго

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