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Рубрика: Экономика

Минэнерго: Российский экспорт угля вырастет за счет стран АТР

Текст: Сергей Тихонов
Снижение российского экспорта угля в европейские страны будет компенсировано возрастающими закупками стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Ближнего Востока и Африки. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра энергетики Анатолий Яновский.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

По его словам, даже в условиях активной экологической политики российский уголь будет востребован в странах АТР. Даже Япония и Южная Корея, не имеющие собственного производства угля, поддерживают за счет импорта его долю в своих топливных балансах на уровне 26-29%.

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Для так называемых "развивающихся" стран, доля которых в мировом потреблении угля превышает 80%, приоритетной является доступность энергоресурсов. Потребность в энергоносителях в этих странах, как правило, определяется, прежде всего, темпами роста экономик, а уж затем процессами, связанными с защитой окружающей среды, сказал Яновский.

Полный текст интервью с заместителем министра энергетики Анатолием Яновским читайте в ближайшем номере "РГ".

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