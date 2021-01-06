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06.01.2021 12:09
Рубрика: Власть

Мишустин подписал постановление о реестре разработчиков микроэлектроники

Текст: Юрий Политов
В России создается реестр разработчиков микроэлектроники, участники которого смогут пользоваться налоговыми льготами из правительственного пакета мер поддержки отечественной IT-отрасли. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В реестр войдут дизайн-центры микроэлектроники и радиоэлектроники. Вести его будет Минпромторг РФ.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В постановлении перечислены операции, выполнение которых дает отечественным компаниям право подавать заявки на включение в реестр.

"С 1 января 2021 года его участникам станут доступны серьезные налоговые преференции, предусмотренные ранее для российских IT-компаний. Речь идет о бессрочном снижении ставки страховых взносов с 14 до 7,6% и налога на прибыль с 20 до 3%", - уточняется в сообщении на сайте кабмина.

В правительстве рассчитывают, что "льготы позволят снизить издержки дизайн-центров, повысить их конкурентоспособность на глобальном рынке, что в конечном итоге должно помочь России уйти от существующей зависимости от импортных средств производства и электронной компонентной базы".

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