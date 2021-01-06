Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, хотя и остается напряженной. Ежедневно в стране фиксируется около 24 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, во время новогодних каникул продолжается вакцинация от коронавируса, при этом никаких справок для получения прививки не требуется. Свободным остается четверть коечного фонда для больных коронавирусом.

"На сегодняшний день свободный коечный фонд для лечения новой коронавирусной инфекции составляет 24%. В инфекционных госпиталях находится 211,6 тыс. граждан. На амбулаторном лечении находится 82% пациентов", - приводит слова министра агентство РИА Новости.

Это также говорит о том, что заболеваемость снижается. Так, в начале декабря доля свободных коек для заболевших COVID-19 в целом по России составила 21%. А в 17 регионах было занято 95% коек.