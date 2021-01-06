Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Новости

За сутки в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 92 военнослужащих 21:00
В Минске подтвердили, что золотовалютные резервы страны составляют $7,5 млрд 20:52
Сторонники Трампа изобразили Байдена в образе Сталина 20:51
СМИ: Чиновники в Киеве нелегально прививаются за 3 тысячи евро 20:37
Президент Беларуси продлил действие мер по поддержке экономики 20:14
Павлюченкова проиграла на старте турнира в Абу-Даби 20:02
В Вашингтоне начался митинг в поддержку Трампа 19:41
Партия прямой демократии не планирует идти на выборы в Госдуму 19:24
Продолжение "Последнего богатыря" заработало больше миллиарда рублей 18:56
Варшавский медуниверситет оштрафуют за прививки политикам вне очереди 18:54
В ЕС одобрили использование вакцины от коронавируса Moderna 18:35
Большунов признался, что находится в хорошей форме 18:33
Найден актер на роль главного злодея в продолжении "Декстера" 18:11
Сотников: По ходу четвертого этапа "Дакара" у нас было два прокола колеса 18:09
На Украине перевели воинские звания на стандарты НАТО 17:55
Житель Петербурга в честь Нового года устроил стрельбу в парке 17:33
Ступак посвятила победу на "Тур де Ски" годовалому сыну 17:11
В Казани на складе произошел крупный пожар 17:09
Dr. Dre попал в реанимацию 16:59
В Калмыкии из-за вспышки COVID-19 закрыли главный буддийский храм 16:47
ЕС не признал новый состав парламента Венесуэлы 16:34
Конкурент российских "КамАЗов" застрял на четвертом спецучастке "Дакара" 16:25
В Дагестане восстановили электроснабжение в 18 населенных пунктах 16:23
Заболевший коронавирусом Борис Грачевский находится в тяжелом состоянии 16:12
Актриса Таня Робертс умерла после сообщений о ее смерти 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в 2021 году
Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в 2021 году
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Как в условиях пандемии будут проходить рождественские богослужения
Как в условиях пандемии будут проходить рождественские богослужения
06.01.2021 19:40
Рубрика: Общество

Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Текст: Ольга Игнатова

Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, хотя и остается напряженной. Ежедневно в стране фиксируется около 24 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Гинцбург: Вакциной "Спутник V" привили уже более 1 млн россиян

По его словам, во время новогодних каникул продолжается вакцинация от коронавируса, при этом никаких справок для получения прививки не требуется. Свободным остается четверть коечного фонда для больных коронавирусом.

"На сегодняшний день свободный коечный фонд для лечения новой коронавирусной инфекции составляет 24%. В инфекционных госпиталях находится 211,6 тыс. граждан. На амбулаторном лечении находится 82% пациентов", - приводит слова министра агентство РИА Новости.

Это также говорит о том, что заболеваемость снижается. Так, в начале декабря доля свободных коек для заболевших COVID-19 в целом по России составила 21%. А в 17 регионах было занято 95% коек.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Работающие с COVID-19 в праздники медики получат выплаты в январе
Россияне назвали размер желаемой зарплаты в 2021 году
Мишустин создал особые экономические зоны в двух регионах Сибири
Суд в Лондоне отказался отпускать Ассанжа под залог
Тело второго погибшего найдено под завалами шахты на Камчатке
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года