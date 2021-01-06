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06.01.2021 09:36
Рубрика: В мире

МВФ назвал сумму, которую Украина должна выплатить в 2021 году

Текст: Константин Волков

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал график погашения Украиной долга перед организацией. График опубликован на сайте МВФ.

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Согласно этому документу, в текущем году Киев должен вернуть примерно 1,7 миллиарда долларов.

Сумма долга исчисляется в специальных правах заимствования (СПЗ) - безналичном платежном средстве, эмитируемом МВФ и привязанном к долларовой стоимости корзины из пяти ведущих валют - доллар США, евро, юань, иена, фунт стерлингов.

Первые два платежа в размере порядка 150 миллионов СПЗ должны быть осуществлены уже в начале февраля. А завершить выплаты за 2021 год, согласно графику, надо до 2 ноября.

При этом украинский бюджет на текущий год принят с дефицитом 5,5 процента ВВП при международной норме дефицита 3,3 процента. В настоящее время более трети бюджета уходит на обслуживание долгов страны. Об этом днем ранее заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

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