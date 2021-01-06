На Японию надвигается снежная буря, отменены более 300 авиарейсов

Над северной и центральной Японией формируется область низкого давления, которая приведет в ближайшее время к обильным снегопадам. Кроме того, над всей страной, от южных островов Окинава до северного Хоккайдо, прогнозируют сильный ветер и шторм. Из-за непогоды отменены более 300 авиарейсов.

Как сообщает японская газета Mainichi, 7 января в районе Тохоку (север центрального острова Хонсю) ожидается резкий ветер со скоростью до 97,2 км/ч, с порывами до 144 км/ч. Над центральным и южным Хонсю ожидаются порывы ветра со скоростью до 90 км/ч с максимальной скоростью 126 км /ч, а на Хоккайдо - 82,8 км/ч с порывами до 126 км/ч. Прогнозируется, что в регионах Сикоку на юго-западе Японии и на севере Кюсю скорость ветра составит 72 км/ч, а порывы - до 108 км/ч. В самом южном регионе Окинавы скорость ветра составит 64,8 км/ч, с порывами до 108 км/ч.

Японское метеорологическое агентство предупреждает об опасности нахождения на улице и просит сократить по возможности поездки.

Непогода, как ожидается, продлится с 7 по 9 января.