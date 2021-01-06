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06.01.2021 17:55
Рубрика: В мире

На Украине перевели воинские звания на стандарты НАТО

Текст: Константин Волков

Минобороны Украины распорядилось перевести воинские звания в армии на стандарты НАТО. Об этом 6 января сообщила пресс-служба МО Украины.

Фото: iStock
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В приказе, подписанном министром обороны Украины Андреем Тараном, сказано, что такой переход - "еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств - членов альянса".

Также в приказе говорится, что "указанный перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) военным рангам НАТО".

В настоящее время Киев готовит проект Концепции военной кадровой политики ВСУ до 2025 года, которая должна изменить армию. "Данное решение призвано изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически это руководство к действию кадровым органам перейти на новую философию работы, предусматривающую создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру", отметил министр обороны Украины.

В Конституции Украины есть положения, определяющие курс государства на полноправное членство в НАТО и Евросоюзе, а в мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Годовую национальную программу под эгидой Украина - НАТО. В этом документе особое внимание уделяется переводу на стандарты НАТО и повышение совместимости украинской армии с вооруженными силами Альянса.

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