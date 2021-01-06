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06.01.2021 19:24
Рубрика: Власть

Партия прямой демократии не планирует идти на выборы в Госдуму

Текст: Ксения Воронцова

Созданная в 2020 году Партия прямой демократии не планирует участвовать в выборах в Государственную Думу, но будет выдвигаться на местных выборах. Об этом "Российской газете" рассказал генеральный секретарь партии Олег Артамонов.

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Напомним, в прошлом году партия не смогла пробиться в региональные парламенты по итогам Единого дня голосования.

"На данный момент участвовать в думской кампании мы не планируем - и видим для себя в этом не проблему, а шанс, - сказал Олег Артамонов. - Вместе с тем мы планируем выдвигаться на местных выборах там, где это возможно и где мы видим достаточную зрелость наших региональных отделений для организации такой кампании".

По его словам, в партии рады передышке и возможности заняться проработкой своей идеологии, организацией внутренней работы и набором активных сторонников.

"11 января - в годовщину объявления о формировании Партии прямой демократии - мы обновим Манифест партии, чтобы он лучше и точнее отражал наши идеи и устремления, и начнем активную работу по привлечению сторонников и разъяснению идей, концепций и ограничений прямой демократии", - рассказал Артамонов.

Кроме того, летом партия планирует проведение семинаров для политологов, журналистов и наблюдателей, в том числе от других политических партий, по работе с дистанционным электронным голосованием. Артамонов заметил, что в 2020 году партия работала на участках электронных голосований в Москве и Ярославле и сформировала экспертную группу по анализу технических систем, работавшую с территориальными избиркомами, разработчиками и операторами систем голосования.

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