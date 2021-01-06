Президент Беларуси продлил действие мер по поддержке экономики

Предоставления налоговых льгот по платежам в местные бюджеты и арендной плате за земельные участки в связи с эпидемиологической ситуацией в Беларуси предусмотрены указом главы государства, который в среду принял силу закона в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Речь идет, пояснил источник в администрации президента, об внесении изменений в предыдущий документ "О поддержке экономики", подписанный белорусским лидером в конце апреля минувшего года.

Новым указом, уточняют обозреватели, предусматривается не только введение моратория на увеличение базовой арендной величины, но и на разрешение на реализацию безрецептурных лекарственных средств в интернете.

На первое полугодие текущего года документом перенесен и срок предоставления рассрочек погашения арендных платежей по отсрочкам, предоставленным в II и III кварталах 2020 года, а также предоставляются новые отсрочки в первом полугодии 2021 года с рассрочкой погашения обязательств до конца текущего года.

Аналитики обращают внимание и на тот факт, что организациям теперь предоставлено право по согласованию с собственниками принимать решения о непроведении инвентаризации находящегося на бухгалтерском учете имущества. А перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию эпидемиологической ситуации, дополнен деятельностью даже по показу кинофильмов.

Из подписанного президентом документа следует, что дополнительные права получили и работодатели. Теперь они могут предоставлять своим сотрудникам отпуск для нахождения в режиме самоизоляции, объявлять простой без ограничения его общей продолжительности в течение календарного года.

Более того, им предоставлено право включать в рабочий год, за который предоставляется трудовой отпуск, время предусмотренных законодательством отпусков без сохранения заработной платы, предоставляемых по инициативе нанимателя, а также освобождать работника от работы в связи с его болезненным состоянием без сохранения заработной платы на срок до трех календарных дней суммарно в течение срока действия указа.