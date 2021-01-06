Пункты приема вторсырья появятся рядом с крупными магазинами

Разместить точки по приему раздельно собранных твердых коммунальных отходов, в том числе пункты, где их можно будет сдать за вознаграждение, рядом с крупными магазинами и другими точками притяжения людей предлагают экологи.

"Нужно создать условия для платной сдачи вторичного сырья, - заявила "Российской газете" президент АНО Центр "Устойчивое развитие" Наталья Розина. - Причем он должен располагаться в точке притяжения для района, например около крупного магазина. Должны быть оба варианта: кто-то отнесет на пункт сдачи и получит за свой мусор какую-то копеечку, а кто-то выбросит в отдельные контейнеры ради ощущения, что он позаботился об экологии".

Сортированные отходы - это огромный экономический ресурс, подчеркнула Розина. По ее мнению, ни один предприниматель раздельно собранное не станет смешивать или закапывать, ведь это огромные деньги.

Полностью дискуссию о том, готова ли отрасль по обращению с отходами полностью перейти на раздельно собранный мусор, читайте на сайте "Российской газеты" в ближайшие дни.