Путин рассказал, чем руководствуется в решениях по Сирии

"При принятии решения подобного рода, я имею в виду сейчас не перелет, конечно, а решение на сирийском направлении, я руководствуюсь прежде всего не своими симпатиями и антипатиями, а интересами российского государства", - заявил Владимир Путин.

По его словам, практика последних лет показала, что решения (о начале российской военной операции в Сирии) были верными. "Мы тогда чувствовали, что нарастает террористическая угроза с территории Сирии, поскольку бандформирования захватили почти всю сирийскую территорию и укреплялись в Сирии", - отметил президент РФ.

В некотором смысле эта угроза сохраняется до сих пор. "Несмотря на то, что "профессиональные бандформирования разгромлены", с территорий, которые еще остаются под контролем террористов, до сих пор исходит угроза. Именно оттуда", - сказал Путин.

Полностью документальный фильм "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" выйдет в эфир "России 1" 7 января в 20:35 по московскому времени. Телеканал обещает неизвестные подробности о том, как готовили сложнейшую с точки зрения спецслужб операцию, насколько это было опасно, и ради чего президент полетел в Дамаск.