Работающие с COVID-19 в праздники медики получат выплаты в январе

Уже в январе медики, оказывающие помощь пациентам с COVID-19 в период новогодних праздников, получат специальные выплаты в двойном размере. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами.

"Медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в период новогодних праздников, получат специальные социальные выплаты за работу в праздничные дни в двойном размере уже в январе",- приводит слова министра агентство РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что медикам, которые будут работать с коронавирусными больными в новогодние праздники, нужно обеспечить социальные выплаты в двойном размере. Выплаты за декабрь 2020 года уже получили, по словам Михаила Мурашко, почти 700 тысяч медицинских работников. Общий объем выплат составил 21 млрд рублей.