Раздельный сбор мусора потребует создания рынка вторичных материалов

"Самое важное, что не дает отрасли рывка в развитии, - нет спроса на конечную продукцию из "вторички", и экономическая цепочка по обращению с отходами не замыкается, - объяснил Исмаилов. - Ведь вершина этого айсберга, этой экономической модели - продукция, которая должна быть выпущена из переработанного мусора или из вторичных материалов, возвращенных таким образом в хозяйственный оборот. Либо вторичные материалы должны быть востребованы производителями".
Перспективы создания рынка сбыта для вторичных материальных ресурсов Исмаилов связывает с реализацией концепции расширенной ответственности производителей. Норматив по стопроцентной утилизации упаковки должен обеспечить достаточный и системный поток отсортированных отходов на переработку и дальше в производство, добавил эксперт.
Полностью дискуссию о том, готова ли отрасль по обращению с отходами полностью перейти на раздельно собранный мусор, читайте на сайте "Российской газеты" в ближайшие дни.