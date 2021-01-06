Раздельный сбор мусора потребует создания рынка вторичных материалов

Ситуация, при которой производителям проще и выгоднее закупить первичные природные ресурсы, чем использовать вторсырье, тормозит внедрение программы раздельного сбора мусора. Об этом сообщил "Российской газете" председатель "Российского экологического общества" Рашид Исмаилов.

"Самое важное, что не дает отрасли рывка в развитии, - нет спроса на конечную продукцию из "вторички", и экономическая цепочка по обращению с отходами не замыкается, - объяснил Исмаилов. - Ведь вершина этого айсберга, этой экономической модели - продукция, которая должна быть выпущена из переработанного мусора или из вторичных материалов, возвращенных таким образом в хозяйственный оборот. Либо вторичные материалы должны быть востребованы производителями".

Перспективы создания рынка сбыта для вторичных материальных ресурсов Исмаилов связывает с реализацией концепции расширенной ответственности производителей. Норматив по стопроцентной утилизации упаковки должен обеспечить достаточный и системный поток отсортированных отходов на переработку и дальше в производство, добавил эксперт.

Полностью дискуссию о том, готова ли отрасль по обращению с отходами полностью перейти на раздельно собранный мусор, читайте на сайте "Российской газеты" в ближайшие дни.