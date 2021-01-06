Новости

Кудерметова с победы стартовала на турнире в Абу-Даби 15:00
Комплекс городского хозяйства запустил серию онлайн-экскурсий по Москве 14:45
Дарья Касаткина рассказала, в чем был ключ к первой победе в сезоне 14:32
Лукашенко заявил, что считает Путина своим другом 14:23
В Москву скоро придут электробусы нового типа 14:20
Золотая коллекция "Союзмультфильма" появится на Okko и "Кинопоиске HD" 14:16
В Дагестане 35 тысяч человек остались без света из-за сильного ветра 14:11
Московские спасатели получили модули для отработки действий при пожаре 14:07
В главном храме Росгвардии пройдет Рождественское богослужение 13:34
Лукашенко поздравил семью, в которой родился первый в 2021 году ребенок 13:16
На Японию надвигается снежная буря, отменены более 300 авиарейсов 13:04
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил россиян на Декаду спорта 12:44
В Москве закроют участок "оранжевой" линии метро 12:26
Российская разработка обещает революцию в фармакологии 12:19
Церемонию вручения "Грэмми" перенесли из-за коронавируса 11:58
Тренер сборной России по биатлону заразился коронавирусом 11:56
В ЦВО начали поставлять тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка" 11:51
Токио обновил антирекорд по суточному приросту заразившихся COVID-19 11:35
Предназначенный ВДВ танк "Спрут-СДМ1" проверят на морозоустойчивость 11:26
Оперштаб: Еще 7206 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:19
Пять человек пострадали в ДТП на севере Красноярского края 11:02
Россияне назвали размер желаемой зарплаты в 2021 году 10:58
Работу столичного транспорта продлят в рождественскую ночь 10:51
В Москве 40 тысяч школьников присоединились к онлайн-программам детских технопарков 10:43
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $54 за баррель 10:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в 2021 году
Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в 2021 году
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Рождественский сочельник: как создать дома атмосферу чуда и любви
Рождественский сочельник: как создать дома атмосферу чуда и любви
06.01.2021 14:45
Рубрика: Культура

Комплекс городского хозяйства запустил серию онлайн-экскурсий по Москве

Текст: Ирина Огилько

В канун Рождества столичный комплекс городского хозяйства запустил интернет-проект "Москва на удаленке" с виртуальными экскурсиями по благоустроенным улицам и паркам города.

ВДНХ подготовила новые зимние экскурсии

Пока на выбор предлагается шесть направлений: улица Рождественка, прилегающие к ней улица Кузнецкий Мост, Звонарский, Сандуновский, Варсонофьевский переулки и Большой, Малый и Нижний Кисельные переулки. Список мест будет постоянно обновляться.

Так, из экскурсий узнать можно, что у необычного для начала ХХ века ресторана "Квисисано" стояли автоматы с напитками и едой и не было ни продавцов, ни официантов; а также про уникальную систему охраны крупнейшего французского банка "Лионский кредит", располагавшегося в здании на пересечении улиц Рождественка и Кузнецкий Мост. В случае взлома подвал с сейфами полностью затапливался водой. Интересна история и со знаменитыми Сандуновскими банями: при них была построена своя электростанция, а вода очищалась американскими фильтрами.

Пользователи узнают, какому ресторану посвящал строки Александр Сергеевич Пушкин, где некоторое время жил Антон Павлович Чехов и куда Илья Ильф и Евгений Петров, авторы романа "Двенадцать стульев", поселили свою героиню Эллочку-людоедку. Сообщения сопровождаются современными и архивными фотоматериалами, произведениями изобразительного искусства - с их помощью горожане смогут лучше погрузиться в историю и увидят, как менялся город в разные времена. Как рассказали "РГ" в пресс-службе комплекса, улицы эти выбраны не случайно, именно здесь проходил капремонт. В рамках ремонта были расширены тротуары, установлены скамейки, урны, навигационные стелы, обустроены велопарковки, высажены деревья и кустарники, "воздушные" провода убраны под землю. Во время работ были благоустроены и территории знаковых городских объектов - церкви Николая Чудотворца в Звонарях, Богородице-Рождественского женского монастыря, Московского архитектурного института.

Онлайн-экскурсии опубликованы на платформе Telegram.

В музей политистории передан архив лагерного врача писателя Шаламова
В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк

Главное сегодня

Россияне назвали размер желаемой зарплаты в 2021 году
Тело второго погибшего извлечено из-под завала в камчатской шахте
За сутки в России подтверждено 24 217 случаев COVID-19 в 84 регионах
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $54 за баррель
Ученые назвали пути развития ситуации с коронавирусом в России
Какими смелыми фантазиями порадует мировое кино в 2021 году
Как интересно провести 11 выходных дней не выходя из дома