Комплекс городского хозяйства запустил серию онлайн-экскурсий по Москве

В канун Рождества столичный комплекс городского хозяйства запустил интернет-проект "Москва на удаленке" с виртуальными экскурсиями по благоустроенным улицам и паркам города.

Пока на выбор предлагается шесть направлений: улица Рождественка, прилегающие к ней улица Кузнецкий Мост, Звонарский, Сандуновский, Варсонофьевский переулки и Большой, Малый и Нижний Кисельные переулки. Список мест будет постоянно обновляться.

Так, из экскурсий узнать можно, что у необычного для начала ХХ века ресторана "Квисисано" стояли автоматы с напитками и едой и не было ни продавцов, ни официантов; а также про уникальную систему охраны крупнейшего французского банка "Лионский кредит", располагавшегося в здании на пересечении улиц Рождественка и Кузнецкий Мост. В случае взлома подвал с сейфами полностью затапливался водой. Интересна история и со знаменитыми Сандуновскими банями: при них была построена своя электростанция, а вода очищалась американскими фильтрами.

Пользователи узнают, какому ресторану посвящал строки Александр Сергеевич Пушкин, где некоторое время жил Антон Павлович Чехов и куда Илья Ильф и Евгений Петров, авторы романа "Двенадцать стульев", поселили свою героиню Эллочку-людоедку. Сообщения сопровождаются современными и архивными фотоматериалами, произведениями изобразительного искусства - с их помощью горожане смогут лучше погрузиться в историю и увидят, как менялся город в разные времена. Как рассказали "РГ" в пресс-службе комплекса, улицы эти выбраны не случайно, именно здесь проходил капремонт. В рамках ремонта были расширены тротуары, установлены скамейки, урны, навигационные стелы, обустроены велопарковки, высажены деревья и кустарники, "воздушные" провода убраны под землю. Во время работ были благоустроены и территории знаковых городских объектов - церкви Николая Чудотворца в Звонарях, Богородице-Рождественского женского монастыря, Московского архитектурного института.

Онлайн-экскурсии опубликованы на платформе Telegram.