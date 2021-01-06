Опубликовано видео с места ДТП под Смоленском, где погибли шесть человек

В Сети появились кадры аварии на окружной дороге под Смоленском, в которой погибли шесть человек. В лобовом столкновении ВАЗ-2115 и Hyundai удалось выжить лишь одной женщине из семи человек, находившихся в салонах автомобилей.

ДТП произошло накануне около 20:40, сообщает сайт СУ СКР по региону. На 16 километре юго-западного обхода Смоленска столкнулись ВАЗ-2115 и Hyundai. В аварии погибли четыре женщины и двое мужчин. Это оба водителя, пассажирка отечественного автомобиля и три пассажира иномарки. Выжить удалось лишь женщине, ехавшей в Hyundai.

В связи с большим количеством погибших СУ СКР по Смоленской области обратился к облпрокурору о передаче материалов проверки. В настоящее время следователями СКР возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель людей (Часть 5 статье 264 УК РФ). Следователи провели тщательный осмотр места ДТП, изымают документы, имеющие значение для определения причин аварии. По информации пресс-службы ведомства, будут назначены все необходимые экспертизы - автотехническая и другие.