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06.01.2021 12:03
Рубрика: Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП под Смоленском, где погибли шесть человек

Текст: Елена Шулепова (Смоленск)

В Сети появились кадры аварии на окружной дороге под Смоленском, в которой погибли шесть человек. В лобовом столкновении ВАЗ-2115 и Hyundai удалось выжить лишь одной женщине из семи человек, находившихся в салонах автомобилей.

Пять человек пострадали в ДТП на севере Красноярского края

ДТП произошло накануне около 20:40, сообщает сайт СУ СКР по региону. На 16 километре юго-западного обхода Смоленска столкнулись ВАЗ-2115 и Hyundai. В аварии погибли четыре женщины и двое мужчин. Это оба водителя, пассажирка отечественного автомобиля и три пассажира иномарки. Выжить удалось лишь женщине, ехавшей в Hyundai.

В связи с большим количеством погибших СУ СКР по Смоленской области обратился к облпрокурору о передаче материалов проверки. В настоящее время следователями СКР возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель людей (Часть 5 статье 264 УК РФ). Следователи провели тщательный осмотр места ДТП, изымают документы, имеющие значение для определения причин аварии. По информации пресс-службы ведомства, будут назначены все необходимые экспертизы - автотехническая и другие.

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