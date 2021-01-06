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06.01.2021 13:43
Рубрика: Культура

Первые театральные премьеры 2021 года дарят любовь и надежду

Текст: Наталья Лебедева
Новый год в столичных театрах начинается с ярких и вдохновляющих премьер, дарящих любовь и надежду. Строгие правила и заполняемость зрительных залов на 25 процентов - не помеха для настоящего искусства и преданных театралов.
Ппектакль "Орфей" по пьесе Теннесси Уильямса. Фото: ГБУК г. Москвы "Театр Романа Виктюка" Ппектакль "Орфей" по пьесе Теннесси Уильямса. Фото: ГБУК г. Москвы "Театр Романа Виктюка"
Ппектакль "Орфей" по пьесе Теннесси Уильямса. Фото: ГБУК г. Москвы "Театр Романа Виктюка"

Свою первую премьеру в наступившем году готов представить на суд зрителей Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Спектакль "Рождество на чердаке" по новеллам О. Генри в постановке режиссера Анны Горушкиной будет идти на сцене "Студия".

Фото: kinopoisk.ru
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"В Театре Вахтангова шесть сцен, одна из которых называется "Студия". Именно на этих подмостках как раз в рождественский сочельник и состоится премьера спектакля "Рождество на чердаке", - рассказала ТАСС пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

Спектакль создан по пяти известным новеллам американского писателя: "Алое платье", "Дары волхвов", "Последний лист", "Тщеславие и соболя" и "Канун Рождества". Над постановкой вместе с Анной Горушкиной работали также сценограф и художник по костюмам Елена Киркова, хореограф Сергей Захарин, хормейстер Ия Мустафина. Главные роли исполняют Сергей Батаев, Полина Бондарь, Екатерина Жаркова, Евгений Кравченко, Елизавета Палкина, Валентина Попова, Николай Романовский и Василий Цыганцов.

По словам Анны Горушкиной, она искала сказку для взрослых, чтобы подарить всем свет надежды. "О. Генри очень современен… Он дает верный рецепт: сегодня, когда нет опоры в окружающем мире, мы сами можем делать чудеса, стать поддержкой друг другу. Ангелы - это люди…", - рассказывает о своем спектакле режиссер.

Московский Театр Романа Виктюка первую премьеру 2021 года спектакль "Орфей" посвятит памяти своего основателя.

Фото: Официальный сайт Театра Комиссаржевской
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"Это будет посвящение нашему учителю Роману Виктюку, в котором мы видим Орфея современности, несущего свет, любовь и доброту, притягивающего этим светом всех, кто устал пребывать во мраке. Чтобы у каждого внутри зажегся свет и появилась надежда на обретение рая, который когда-то людей покинул", - рассказывают в пресс-службе театра.

Спектакль "Орфей" по пьесе Теннесси Уильямса - режиссерский дебют Сергея Захарина в Театре Романа Виктюка. Он обещает показать публике историю о пробуждении страсти и возрождении жизни, о попытке жить смело и честно в падшем мире.

"Орфей спускается в ад" - одна из самых трагичных и глубоких по содержанию драм Уильямса. Этот великий миф об Орфее и Эвридике нового времени в постановке Театра Романа Виктюка станет не столько былью о встретившихся на пороге царства Аида душах мужчины и женщины, сколько воплощением мечты о потерянном рае и попыткой вернуться в свет и гармонию. Для режиссера было особенно важно сделать эту историю светлой и полной надежды.

"Безусловно, она не перестанет быть и щемящей, и тоскливой, и трагической - но мы вслед за нашим главным учителем Романом Виктюком твердо верим - в основе всего должна быть любовь и она всегда должна побеждать", - пояснили в театре.

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