Рождество в Москве и области отметят около 5 тысяч военнослужащих

Рождественские богослужения пройдут в ночь со среды на четверг во всех войсковых храмах Москвы и Московской области. По данным пресс-службы Западного военного округа, в них примут участие около 5 тысяч православных военнослужащих.

К примеру, солдаты и офицеры отдельного комендантского Преображенского полка будут слушать праздничную литургию в главном храме Сухопутных войск - столичном храме Преображения Господня. А артиллеристы гвардейского салютного дивизиона ЗВО встретят Рождество в войсковом Храме Иоанна Воина, расположенном на территории воинской части.

Что касается православных из Кантемировской танковой и Таманской мотострелковой дивизий, а также Севастопольской мотострелковой бригады, то рождественские богослужения для них проведут в войсковых храмах и молельных комнатах. Это сделают помощники командиров частей по работе с верующими военнослужащими.