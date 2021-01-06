Шесть человек погибли в крупном ДТП в Смоленской области

Шесть человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Смоленской области. В региональном МВД агентству "Интерфакс" рассказали, что авария произошла вечером 5 января недалеко от Смоленска. Там столкнулись две легковушки - Hyundai и ВАЗ-2115. Одна из машин выехала на "встречку", где столкнулась с другим автомобилем.

В результате погибла 19-летняя девушка, находившаяся за рулем Hyundai, и пассажир, 1999 года рождения. В автомобиле ВАЗ погибли водитель 1975 года рождения и три пассажира - мужчина и две женщины. Одна пострадавшая госпитализирована. Детей среди погибших и пострадавших нет, информирует РИА Новости.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, сотрудники полиции и МЧС. Возбуждено уголовное дело.