Собянин поздравил москвичей с Рождеством

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Рождеством. Он отметил, что пандемия внесла коррективы в новогодние праздники, но город к ним все равно подготовили.

"Прошлый год внес коррективы во многие планы, - написал градоначальник на своей странице "ВКонтакте". - Сейчас мы ограничены в массовых гуляниях, нет уже привычных фестивальных площадок. Но мы все равно постарались добавить яркости в новогодние праздники. Украсили нашу любимую Москву, чтобы подарить горожанам праздничное настроение. Нарядили елки, залили катки, в городских парках настоящая зимняя сказка. С наступающим Рождеством, москвичи!".

К своему посту мэр прикрепил видеоролик, где можно увидеть украшенную столицу.

В ночь на 7 января, напомним, по особому графику работает столичный общественный транспорт. К примеру, поезда в метро и на МЦК будут курсировать до 2:00.