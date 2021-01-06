Собянин поздравил москвичей с Рождеством

Новости

За сутки в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 92 военнослужащих 21:00
В Минске подтвердили, что золотовалютные резервы страны составляют $7,5 млрд 20:52
Сторонники Трампа изобразили Байдена в образе Сталина 20:51
СМИ: Чиновники в Киеве нелегально прививаются за 3 тысячи евро 20:37
Президент Беларуси продлил действие мер по поддержке экономики 20:14
Павлюченкова проиграла на старте турнира в Абу-Даби 20:02
В Вашингтоне начался митинг в поддержку Трампа 19:41
Партия прямой демократии не планирует идти на выборы в Госдуму 19:24
Продолжение "Последнего богатыря" заработало больше миллиарда рублей 18:56
Варшавский медуниверситет оштрафуют за прививки политикам вне очереди 18:54
В ЕС одобрили использование вакцины от коронавируса Moderna 18:35
Большунов признался, что находится в хорошей форме 18:33
Найден актер на роль главного злодея в продолжении "Декстера" 18:11
Сотников: По ходу четвертого этапа "Дакара" у нас было два прокола колеса 18:09
На Украине перевели воинские звания на стандарты НАТО 17:55
Житель Петербурга в честь Нового года устроил стрельбу в парке 17:33
Ступак посвятила победу на "Тур де Ски" годовалому сыну 17:11
В Казани на складе произошел крупный пожар 17:09
Dr. Dre попал в реанимацию 16:59
В Калмыкии из-за вспышки COVID-19 закрыли главный буддийский храм 16:47
ЕС не признал новый состав парламента Венесуэлы 16:34
Конкурент российских "КамАЗов" застрял на четвертом спецучастке "Дакара" 16:25
В Дагестане восстановили электроснабжение в 18 населенных пунктах 16:23
Заболевший коронавирусом Борис Грачевский находится в тяжелом состоянии 16:12
Актриса Таня Робертс умерла после сообщений о ее смерти 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в 2021 году
Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в 2021 году
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Как в условиях пандемии будут проходить рождественские богослужения
Как в условиях пандемии будут проходить рождественские богослужения
06.01.2021 19:39
Рубрика: Общество

Собянин поздравил москвичей с Рождеством

Текст: Александр Мелешенко
Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Рождеством. Он отметил, что пандемия внесла коррективы в новогодние праздники, но город к ним все равно подготовили.

"Прошлый год внес коррективы во многие планы, - написал градоначальник на своей странице "ВКонтакте". - Сейчас мы ограничены в массовых гуляниях, нет уже привычных фестивальных площадок. Но мы все равно постарались добавить яркости в новогодние праздники. Украсили нашу любимую Москву, чтобы подарить горожанам праздничное настроение. Нарядили елки, залили катки, в городских парках настоящая зимняя сказка. С наступающим Рождеством, москвичи!".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
"РГ" публикует Рождественское послание патриарха Кирилла

К своему посту мэр прикрепил видеоролик, где можно увидеть украшенную столицу.

В ночь на 7 января, напомним, по особому графику работает столичный общественный транспорт. К примеру, поезда в метро и на МЦК будут курсировать до 2:00.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Празднование Православного Рождества РГ-Видео

Главное сегодня

Работающие с COVID-19 в праздники медики получат выплаты в январе
Россияне назвали размер желаемой зарплаты в 2021 году
Мишустин создал особые экономические зоны в двух регионах Сибири
Суд в Лондоне отказался отпускать Ассанжа под залог
Тело второго погибшего найдено под завалами шахты на Камчатке
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года