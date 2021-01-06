В Москве 40 тысяч школьников присоединились к онлайн-программам детских технопарков

Весной 2020 года столичные детские технопарки начали переводить образовательные программы в онлайн-режим. Быстро перестроить учебный процесс и адаптировать занятия для дистанционного формата им помогли хорошая техническая оснащенность, развитость городской инфраструктуры связи и активное использование москвичами различных цифровых сервисов.

"Участвовать в занятиях дистанционно для многих проще и удобнее. Это опция позволила детским технопаркам расширить свою аудиторию и сделать курсы экстерриториальными. Некоторые площадки отметили прирост слушателей не только из Москвы и регионов, но и из других стран - Казахстана, Израиля и даже США и Южной Кореи. Всего в течение прошлого года к онлайн-программам присоединились около 40 тысяч школьников", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Одним из первых в удаленный режим свои программы перевел детский технопарк "Альтаир" МИРЭА - Российского технологического университета.

"Аудитория за счет дистанционных программ увеличилась в 10 раз. В результате у нас получились крутые сборные команды из детей из разных регионов, которые выиграли призы, предоставленные партнерами, по итогам курсов. Например, на один курс мы планировали взять по 30 человек, а заявок пришло более 300 на каждую программу со всей России, и ее пришлось модифицировать", - отметили в технопарке.

В 2020 году слушатели "Альтаира" представили на различных соревнованиях и конференциях более 500 проектов, завоевав свыше 150 призовых мест.

Пользуясь преимуществами онлайн-формата, детский технопарк "Мосгормаш" организовал дистанционные курсы "Хай-тек" для инженерных классов Красноярска. А детский технопарк "Москва" провел виртуальный хакатон Z-vision, увеличив общий охват своей аудитории практически в два раза.