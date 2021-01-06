Новости

Церемонию вручения "Грэмми" перенесли из-за коронавируса 11:58
Тренер сборной России по биатлону заразился коронавирусом 11:56
В ЦВО начали поставлять тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка" 11:51
Токио обновил антирекорд по суточному приросту заразившихся COVID-19 11:35
Предназначенный ВДВ танк "Спрут-СДМ1" проверят на морозоустойчивость 11:26
Оперштаб: Еще 7206 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:19
Пять человек пострадали в ДТП на севере Красноярского края 11:02
Россияне назвали размер желаемой зарплаты в 2021 году 10:58
Работу столичного транспорта продлят в рождественскую ночь 10:51
В Москве 40 тысяч школьников присоединились к онлайн-программам детских технопарков 10:43
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $54 за баррель 10:09
Тяжелые огнеметы "Тосочка" поступили в войска 10:02
Фильм "Последний богатырь: Корень зла" заработал больше миллиарда рублей 09:45
Россияне не вошли в символическую сборную МЧМ-2021 09:43
МВФ назвал сумму, которую Украина должна выплатить в 2021 году 09:36
Российские хоккеисты попали в группу с американцами на МЧМ-2022 09:24
Биткоин подорожал до рекордных 35,7 тысячи долларов 08:43
Сборная США обыграла Канаду в финале МЧМ по хоккею 08:10
Ученые назвали пути развития ситуации с коронавирусом в России 07:55
В Японии полкилограмма черешни продали за 10 тысяч долларов США 07:50
В Джорджии на выборах в сенат республиканцы вырвались вперед 07:33
В США неизвестные пообещали влететь на самолете в здание Капитолия 06:17
Подколзин: Мы подставили своего тренера на чемпионате мира 05:38
Опубликовано видео голов матча за бронзу между Финляндией и Россией 05:11
Лидер КНДР объявил о больших проблемах в экономике страны 04:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в 2021 году
Что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в 2021 году
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Рождественский сочельник: как создать дома атмосферу чуда и любви
Рождественский сочельник: как создать дома атмосферу чуда и любви
06.01.2021 10:43
Рубрика: Общество

В Москве 40 тысяч школьников присоединились к онлайн-программам детских технопарков

Текст: Любовь Проценко

Весной 2020 года столичные детские технопарки начали переводить образовательные программы в онлайн-режим. Быстро перестроить учебный процесс и адаптировать занятия для дистанционного формата им помогли хорошая техническая оснащенность, развитость городской инфраструктуры связи и активное использование москвичами различных цифровых сервисов.

В московском технопарке построят новый корпус для высокотехнологичных производств

"Участвовать в занятиях дистанционно для многих проще и удобнее. Это опция позволила детским технопаркам расширить свою аудиторию и сделать курсы экстерриториальными. Некоторые площадки отметили прирост слушателей не только из Москвы и регионов, но и из других стран - Казахстана, Израиля и даже США и Южной Кореи. Всего в течение прошлого года к онлайн-программам присоединились около 40 тысяч школьников", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Одним из первых в удаленный режим свои программы перевел детский технопарк "Альтаир" МИРЭА - Российского технологического университета.

"Аудитория за счет дистанционных программ увеличилась в 10 раз. В результате у нас получились крутые сборные команды из детей из разных регионов, которые выиграли призы, предоставленные партнерами, по итогам курсов. Например, на один курс мы планировали взять по 30 человек, а заявок пришло более 300 на каждую программу со всей России, и ее пришлось модифицировать", - отметили в технопарке.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Сергунина: Восемь московских технопарков вошли в рейтинг лучших в РФ

В 2020 году слушатели "Альтаира" представили на различных соревнованиях и конференциях более 500 проектов, завоевав свыше 150 призовых мест.

Пользуясь преимуществами онлайн-формата, детский технопарк "Мосгормаш" организовал дистанционные курсы "Хай-тек" для инженерных классов Красноярска. А детский технопарк "Москва" провел виртуальный хакатон Z-vision, увеличив общий охват своей аудитории практически в два раза.

В регионах Общество Образование Digital Технологии Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 24 217 случаев COVID-19 в 84 регионах
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $54 за баррель
Из-под завалов на камчатской шахте извлекли тело погибшего горняка
Ученые назвали пути развития ситуации с коронавирусом в России
Британский штамм коронавируса выявлен в 41 стране мира
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года