В Москву скоро придут электробусы нового типа

В Москве в 2022 году появятся электробусы с электрическими обогревателями - в зимнее время обогревать салон они смогут без помощи дизельной установки, только за счет электроэнергии. Об этом рассказал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Электробус - третий по продолжительности службы транспорт после поезда метро и трамвая, что делает его выгоднее и автобусов, и троллейбусов, - отметил он. - Электрические автобусы снижают расходы на эксплуатацию и упрощают техническое обслуживание подвижного состава. Машины поставляют городу по контрактам жизненного цикла, что гарантирует сервисное обслуживание от производителя на протяжении 15 лет эксплуатации".

По словам главы Дептранса, прямо сейчас над моделями без дизельных обогревателей работают производители - первые такие машины ждут в 2022 году. Ликсутов рассказал об этом во время приемки 600-го электробуса в парке "Мосгортранса" - всего за год число таких машин в городе выросло вдвое. Сейчас электробусы курсируют по 42 маршрутам. До конца этого года их парк планируется расширить до тысячи единиц.

"Москва сегодня - лидер по количеству электробусов в Европе. Всего за два года российские производители поставили нам 600 качественных, проверенных, подходящих для московского климата электробусов", - напомнил Ликсутов.