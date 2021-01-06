На Камчатке двух шахтеров завалило на руднике

На Камчатке в среду произошло обрушение в шахтах Асачинского рудника. Судьба двух рабочих неизвестна.

Информация об обрушении поступила в дежурную смену краевого управления МЧС примерно в полдень. По предварительным данным, под завалами оказались пять человек. Трое из них самостоятельно выбрались на поверхность. Идут работы по спасению двух работников, судьба которых неизвестна.

Как отмечено на официальном сайте Камчатского края, сейчас под землей работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, идет разборка завала. Связи с ними нет, поэтому о судьбе двух работников, которые не сумели выбраться из шахты, пока ничего неизвестно.

- Кроме того, над разбором завала трудятся девять внештатных сотрудников спасподразделения, работающих на предприятии. Силы и средства краевого управления МЧС, а также остальных органов РСЧС находятся в готовности оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В частности, к вылету готов вертолет медицины катастроф, - сообщил врио заместителя председателя правительства края - министр специальных программ Александр Заболиченко.

Асачинское золоторудное месторождение расположено в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского в Елизовском районе.