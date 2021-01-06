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Рубрика: Происшествия

На Камчатке двух шахтеров завалило на руднике

Текст: Юрий Батин

На Камчатке в среду произошло обрушение в шахтах Асачинского рудника. Судьба двух рабочих неизвестна.

Информация об обрушении поступила в дежурную смену краевого управления МЧС примерно в полдень. По предварительным данным, под завалами оказались пять человек. Трое из них самостоятельно выбрались на поверхность. Идут работы по спасению двух работников, судьба которых неизвестна.

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Как отмечено на официальном сайте Камчатского края, сейчас под землей работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, идет разборка завала. Связи с ними нет, поэтому о судьбе двух работников, которые не сумели выбраться из шахты, пока ничего неизвестно.

- Кроме того, над разбором завала трудятся девять внештатных сотрудников спасподразделения, работающих на предприятии. Силы и средства краевого управления МЧС, а также остальных органов РСЧС находятся в готовности оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В частности, к вылету готов вертолет медицины катастроф, - сообщил врио заместителя председателя правительства края - министр специальных программ Александр Заболиченко.

Асачинское золоторудное месторождение расположено в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского в Елизовском районе.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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