На Сахалине нашли живой студентку, пропавшую в ноябре

В Сахалинской области нашли живой 17-летнюю студентку техникума, которая ушла из общежития 25 ноября 2020 года и с той поры не подавала о себе никаких вестей.

Как сообщили в среду в региональном следственном управлении СК России, полтора месяца назад девушка покинула общежитие, расположенное в Александровск-Сахалинском. А обнаружили ее в Поронайске 5 января. Она передана законным представителям, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту безвестного исчезновения студентки было возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается. Следователи выясняют обстоятельства пропажи девушки и причины ее ухода.

"В ходе дальнейшего расследования уголовного дела будут приняты меры профилактического характера", - отмечено в сообщении.