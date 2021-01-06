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Рубрика: Происшествия

Прокуратура начала проверку после обрушения в шахтах на Камчатке

Текст: Юрий Батин

На Камчатке Елизовская городская прокуратура организовала проверку по факту обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения.

Будет проверено исполнение законодательства об охране труда на предприятии, разрабатывающем месторождение.

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"По предварительной информации оперативных служб, под завалами оказалось пять человек. Трое из них выбрались на поверхность самостоятельно. Судьба еще двух человек остается неизвестной", - сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Проверка по факту обрушения начата также региональным следственным управлением СК России. Готовится выезд к месту происшествия следственно-оперативной группы.

Напомним, информация об обрушении в шахтах поступила в краевое управление МЧС в среду в полдень. Сейчас спасатели ведут разбор завалов и поиск оставшихся под землей горняков.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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