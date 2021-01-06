Прокуратура начала проверку после обрушения в шахтах на Камчатке

На Камчатке Елизовская городская прокуратура организовала проверку по факту обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения.

Будет проверено исполнение законодательства об охране труда на предприятии, разрабатывающем месторождение.

"По предварительной информации оперативных служб, под завалами оказалось пять человек. Трое из них выбрались на поверхность самостоятельно. Судьба еще двух человек остается неизвестной", - сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Проверка по факту обрушения начата также региональным следственным управлением СК России. Готовится выезд к месту происшествия следственно-оперативной группы.

Напомним, информация об обрушении в шахтах поступила в краевое управление МЧС в среду в полдень. Сейчас спасатели ведут разбор завалов и поиск оставшихся под землей горняков.