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06.01.2021 08:31
Рубрика: Общество

Умер бывший губернатор Камчатки Владимир Бирюков

Текст: Юрий Батин
Фото: Игорь Вайнштейн/ТАСС

6 января умер 87-летний Владимир Бирюков, работавший губернатором Камчатской области в 1991 - 2000 годы.

Соболезнования родным и близким Владимира Бирюкова, всем жителям Камчатки выразил председатель краевого парламента Валерий Раенко.

"Ушел из жизни человек-легенда, руководитель с большой буквы, для которого Камчатка и благополучие земляков всегда были главным приоритетом в работе. В самое непростое время Владимир Афанасьевич Бирюков встал у руля Камчатки. Он никогда не боялся взять на себя полноту ответственности за самые непростые решения, мыслил стратегически и боролся за важные для края решения на самом высоком уровне. Патриот Камчатки, преданный ей до последнего вздоха, он и на заслуженном отдыхе всегда был в курсе жизни нашего полуострова", - сказал Валерий Раенко.

Трудовой путь на Камчатке Владимир Бирюков начал механиком Кихчикского рыбокомбината. В разные годы работал в "Камчатрыбпроме", возглавлял Камчатский облисполком, а в 1990 году стал первым губернатором Камчатской области. По его инициативе на полуострове развивали энергетику на альтернативных и местных источниках топлива, а также добычу газа.

В 2004 году Владимиру Бирюкову было присвоено звание "Почетный гражданин Камчатской области".

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