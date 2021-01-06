Госпитализированный с COVID-19 ульяновский губернатор вышел из реанимации

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, госпитализированный в Центральную городскую клиническую больницу (ЦГКБ) Ульяновска с COVID-19, перенес реанимацию с аппаратом ИВЛ, о чем сообщил сам в соцсети Instagram.

"Со старухой с косой мы разошлись как в море корабли", - написал глава региона. Он выразил благодарность врачам и уточнил, что в реанимации он находился на аппарате ИВЛ. По словам Сергея Морозова, самое страшное осталось для него позади.

Теперь ему предстоит комплекс дыхательной гимнастики и множество предписаний, чтобы научиться заново нормально дышать.

"Все это время меня поддерживала моя жена Лена, за меня переживали родные и близкие. Я бы не выжил без этой поддержки. Спасибо и вам всем, друзья, за сочувствие, за молитвы и за поздравления с новогодними праздниками. Берегите себя!", - написал ульяновский губернатор.

Ранее сообщалось, что 25 декабря у Сергея Морозова подтвердился коронавирус. Днем ранее он по собственному решению ушел на самоизоляцию из-за плохого самочувствия. 28 декабря глава региона был госпитализирован в ЦГКБ. При этом главврач ЦГКБ Илья Мидленко сообщил о 40% поражении легких у пациента.