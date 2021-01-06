В Казани на складе произошел крупный пожар

Пожарные дознаватели устанавливают причины возгорания в складском комплексе в Казани.

Как сообщили в ГУ МЧС по Татарстану, сообщение о ЧП на улице Магистральной поступило в 13 часов 49 минут. Прибывшие на место спасатели обнаружили горение кровли двухэтажного складского здания.

Пожару был присвоен второй номер. Три ствола были поданы на тушение, столько же - на защиту соседних строений. Примерно через полтора часа возгорание сумели локализовать.

По предварительным данным, огонь уничтожил порядка 300 квадратных метров кровли. На складе хранились металлоконструкции.