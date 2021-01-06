Мишустин создал особые экономические зоны в двух регионах Сибири

В Красноярске запустят "Красноярскую технологическую долину". С ее потенциальными резидентами уже заключено шесть соглашений. Речь идет о производителях промышленного оборудования, продукции из алюминия для авиа- и машиностроения.

"Планируется, что к 2030 году на базе ОЭЗ появится около 1,3 тысячи рабочих мест, а объем инвестиций превысит 16 млрд рублей", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

В Омске откроют особую экономическую зону "Авангард" под размещение нефтехимических и других производств. За счет этого регион, как рассчитывают в кабмине, сможет привлечь порядка 23 млрд рублей инвестиций и создать более 700 новых рабочих мест к 2030 году.

Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ, включая налоговые льготы, таможенные преференции, снижение арендных платежей и минимальные административные барьеры.