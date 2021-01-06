Пять человек пострадали в ДТП на севере Красноярского края

ДТП с пятью пострадавшими произошло на севере Красноярского края, сообщили в ГУ МВД региона. По предварительным данным авария случилась недалеко от поселка Кайеркан, на 18 километре автодороги Норильск-Алыкель.

Как рассказали в полиции, водитель автомобиля Mercedes выехал на встречку и лоб в лоб врезался с Toyota, где находились пять человек - трое взрослых и двое детей 10 и 4 лет.

- В результате аварии водитель и пассажиры Toyota получили травмы различной степени тяжести. Предполагаемый виновник аварии с места происшествия скрылся, - сообщили в краевом МВД.

Чуть позже 35-летнего водителя Mercedes нашли и задержали, установлено, он находился в состоянии алкогольного опьянения - в момент задержания прибор показал 0,36 промилле.

В его отношении возбуждено уголовное дело. Полицейские будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.