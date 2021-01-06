На Ставрополье подросток погиб от удара током при игре в прятки

В Ставропольском крае следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 15-летнему подростку вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, трагедия произошла накануне вечером. По данным следствия, дети в селе Просянка Петровского городского округа играли на улице в прятки. Во время игры один из ребят решил спрятаться от друзей на столбе линии электропередачи. Но когда он поднялся наверх, то случайно задел провода. От полученных телесных повреждений подросток скончался на месте.

В настоящее время следователь СУ СКР по региону осмотрел место происшествия, допросил свидетелей, а также изъял вещественные доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.