В Дагестане 35 тысяч человек остались без света из-за сильного ветра

В Дагестане из-за сильного ветра 18 населенных пунктов остались без электроснабжения. Без света остались около 35 тысяч человек.

Как сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России, причиной аварии стал сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 18 населенных пунктах Кизлярского, Карабудахкентского, Тарумовского районов и частично Махачкалы", - говорится в сообщении ведомства.

К ликвидации последствий аварии привлечено 142 человека и 48 единиц техники.