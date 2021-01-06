Как в условиях пандемии будут проходить рождественские богослужения, узнали корреспонденты "Российской газеты". У тех, кто не сможет прийти в храм, есть возможность посмотреть прямую трансляцию, которую планируют вести региональные телевизионные каналы.

В масках и перчатках

Во всех храмах Санкт-Петербурга продолжают соблюдаться правила, принятые Священным Синодом Русской Православной Церкви еще 17 марта 2020 года. Циркуляр с ними опубликован на сайте Санкт-Петербургской митрополии.

Среди основных санитарно-эпидемических правил рекомендовано ношение маски в храме в течение всего богослужения и сохранение социальной дистанции. Храмы регулярно проветриваются, проводится влажная уборка, поверхности икон и ковчегов протираются дезинфицирующими растворами. Почитаемым иконам и кресту можно поклониться в храме, не прикладываясь к ним. Как сообщили "РГ" в Санкт-Петербургской митрополии, в предстоящее Рождество Христово в петербургских храмах пройдет несколько богослужений. Это служба в ночь с 6 на 7 января, которая, кстати, не является обязательной по уставу и проходит не во всех храмах, а также утренние ранние и поздние богослужения 7 января.

Так что верующие могут выбрать, какую из рождественских служб и в каком храме посетить. Храм можно выбрать, воспользовавшись сайтом "Глобус митрополии", где опубликована необходимая информация. Здесь можно найти адрес, ссылки на сайт и соцсети выбранного храма, а также уточнить расписание богослужений.

Покажут в прямом эфире

Главное Рождественское богослужение в Петербурге в ночь с 6 на 7 января в Казанском кафедральном соборе возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Телеканал "Санкт-Петербург" проведет прямую телевизионную трансляцию из кафедрального храма северной столицы. Начало 6 января в 23 часа. Запланирована также телевизионная трансляция на телеканале "78" ночного Рождественского богослужения из собора Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия Дома Романовых на Миргородской улице. Начало 6 января в 23:30.

Мы приобрели новый опыт

Как отметил митрополит Варсонофий: "Мы прожили сложный 2020 год, который потребовал ответа на многие непростые вопросы и стал подлинным испытанием нашей веры. Все православные христиане в очередной раз убедились, что верующее сердце остается верным Богу в самых разных жизненных обстоятельствах".

Митрополит также говорил о том, что мы приобрели новый опыт молитвы вне храма: "И тем самым убедились в том, как надо ценить наши храмы и храмовое богослужение, с какой заботой относиться к великолепным монастырям и церквям Северной столицы, связывающим нашу молитву с пламенем веры многих поколений христиан, живших здесь до нас".

Службы пройдут по расписанию

В Ростовской области накануне Рождества и в сам праздник все храмы будут работать, как и в прошлом году. Рождественские службы пройдут по расписанию во всех церквях - около полуночи шестого января и утром седьмого. Конечно же, с соблюдением противоэпидемиологических правил, действующих в регионе еще с весны прошлого года. Кроме ношения масок и соблюдения дистанции установлено также правило: к иконам прикладываться губами только через ткань. В каждом храме в Ростовской области стоят на входе дезинфицирующие средства.

"В некоторых церквях помазание елеем лба верующего совершается ватной палочкой. Она индивидуальна и потом утилизируется, - рассказали в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы Ростова-на-Дону. - А во время причастия прихожане берут в храме одноразовые салфетки, чтобы вытереть губы, и тут же бросают их в урну. После службы салфетки сжигают". Кто не сможет непосредственно попасть на рождественскую службу в храм, как и в Санкт-Петербурге, сможет посмотреть ее в прямом эфире. Трансляция будет идти на местном телеканале Дон-24.

"Не нужно расстраиваться, если не сможете прийти в церковь на Рождество, включите в 23:40 телевизор. Это будет первая прямая телетрансляция рождественской службы из Ростовского Кафедрального собора после его освящения Патриархом. Ее возглавит митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий", - уточнил пресс-секретарь владыки Игорь Петровский.

Пожилым лучше поберечь себя

Прихожане Ильинского храма - маленькой старинной церкви в центре Воронежа - рассказали "РГ", что попасть на рождественскую службу смогут не все. В храме нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Сколько людей поместится с ее учетом - столько и будет присутствовать на богослужении.

Остальным придется или поискать храм попросторнее или смотреть службу по телевизору - благо областной телеканал организует трансляцию Всенощного бдения из Благовещенского собора.

Во всех церквях священники призывают прихожан использовать во время служб средства индивидуальной защиты и находиться друг от друга на безопасном расстоянии - разметка и антибактериальные средства есть в каждом храме.

- Пожилым людям в праздник лучше поберечь себя и остаться дома, - посоветовала представитель Воронежско-Лискинской митрополии Татьяна Меньшикова. При этом она отметила, что прогонять пенсионеров никто не будет - в церквях рассчитывают на их сознательность и здравый смысл.

С комментариями и без

В городах Сибири верующие могут свободно прийти в храм на рождественскую службу - никаких дополнительных ограничений, кроме тех, что связаны с общеизвестными требованиями Роспотребнадзора, в митрополиях не вводили. Но количество прихожан в храмах контролировать не будут.

"РГ" удалось поговорить об этом с представителем Новосибирской митрополии отцом Дмитрием. Он успокоил, что все будет нормально. Но мы так и не получили развернутые ответы на вопросы, как и кто будет оценивать безопасную "вместимость" храмов, каким образом соблюдаться 1,5-метровая социальная дистанция во время праздничной литургии в церкви.

И если в других регионах пожилых людей призывают не ходить в храм на Рождество, чтобы избежать заражения, то в Сибири подобных заявлений никто не делал. В Рождественском послании митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия про пандемию нет ни слова. В Омской епархии тоже специально не предупреждают прихожан о возможной опасности заражения. Но сообщают, что службы будут проходить в соответствии с санитарными требованиями.

А в Новосибирской митрополии тем, кто не сможет прийти в храм или решит остаться дома из-за пандемии, напомнили о возможности посмотреть Божественную литургию в прямом эфире. Трансляция из Вознесенского кафедрального собора начнется 6 января в 23:55. На телеканале ОТС ее будут комментировать ведущие: иерей Антоний Коваленко и журналист Инесса Титова. На телеканале "Союз" трансляцию можно будет посмотреть без комментариев.

Без подарков не останутся

Седьмого января воронежские волонтеры повезут в детские дома, интернаты и социально-реабилитационные центры подарки. Их приобрели на средства, собранные в рамках благотворительной акции "Рождественское чудо". Она ежегодно проходит в Воронежской области по благословлению митрополита Сергия.

В декабре кружки для пожертвований с логотипом акции были установлены в каждом храме. Внести деньги на благое дело можно было и через сайт воронежской митрополии. От епархии в Ростовской области на праздник будет роздано детям четыре тысячи подарков. Это почти в четыре раза больше, чем год назад.

"С закупкой рождественских подарков уже не первый год нам помогает один из ростовских предпринимателей, - рассказал руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению донской митрополии Евгений Осяк. - Подарки преимущественно раздадут сельской детворе, так как горожанам проще их купить Епархиальные подарки обязательно получат воспитанники социальных учреждений".