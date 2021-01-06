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Рубрика: Общество

Как в условиях пандемии будут проходить рождественские богослужения

Текст: Антон Валагин, Алена Ларина, Нина Рузанова, Татьяна Тюменева
Как в условиях пандемии будут проходить рождественские богослужения, узнали корреспонденты "Российской газеты". У тех, кто не сможет прийти в храм, есть возможность посмотреть прямую трансляцию, которую планируют вести региональные телевизионные каналы.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

В масках и перчатках

Во всех храмах Санкт-Петербурга продолжают соблюдаться правила, принятые Священным Синодом Русской Православной Церкви еще 17 марта 2020 года. Циркуляр с ними опубликован на сайте Санкт-Петербургской митрополии.

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Среди основных санитарно-эпидемических правил рекомендовано ношение маски в храме в течение всего богослужения и сохранение социальной дистанции. Храмы регулярно проветриваются, проводится влажная уборка, поверхности икон и ковчегов протираются дезинфицирующими растворами. Почитаемым иконам и кресту можно поклониться в храме, не прикладываясь к ним. Как сообщили "РГ" в Санкт-Петербургской митрополии, в предстоящее Рождество Христово в петербургских храмах пройдет несколько богослужений. Это служба в ночь с 6 на 7 января, которая, кстати, не является обязательной по уставу и проходит не во всех храмах, а также утренние ранние и поздние богослужения 7 января.

Так что верующие могут выбрать, какую из рождественских служб и в каком храме посетить. Храм можно выбрать, воспользовавшись сайтом "Глобус митрополии", где опубликована необходимая информация. Здесь можно найти адрес, ссылки на сайт и соцсети выбранного храма, а также уточнить расписание богослужений.

Покажут в прямом эфире

Главное Рождественское богослужение в Петербурге в ночь с 6 на 7 января в Казанском кафедральном соборе возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

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Телеканал "Санкт-Петербург" проведет прямую телевизионную трансляцию из кафедрального храма северной столицы. Начало 6 января в 23 часа. Запланирована также телевизионная трансляция на телеканале "78" ночного Рождественского богослужения из собора Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия Дома Романовых на Миргородской улице. Начало 6 января в 23:30.

Мы приобрели новый опыт

Как отметил митрополит Варсонофий: "Мы прожили сложный 2020 год, который потребовал ответа на многие непростые вопросы и стал подлинным испытанием нашей веры. Все православные христиане в очередной раз убедились, что верующее сердце остается верным Богу в самых разных жизненных обстоятельствах".

Митрополит также говорил о том, что мы приобрели новый опыт молитвы вне храма: "И тем самым убедились в том, как надо ценить наши храмы и храмовое богослужение, с какой заботой относиться к великолепным монастырям и церквям Северной столицы, связывающим нашу молитву с пламенем веры многих поколений христиан, живших здесь до нас".

Службы пройдут по расписанию

В Ростовской области накануне Рождества и в сам праздник все храмы будут работать, как и в прошлом году. Рождественские службы пройдут по расписанию во всех церквях - около полуночи шестого января и утром седьмого. Конечно же, с соблюдением противоэпидемиологических правил, действующих в регионе еще с весны прошлого года. Кроме ношения масок и соблюдения дистанции установлено также правило: к иконам прикладываться губами только через ткань. В каждом храме в Ростовской области стоят на входе дезинфицирующие средства.

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"В некоторых церквях помазание елеем лба верующего совершается ватной палочкой. Она индивидуальна и потом утилизируется, - рассказали в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы Ростова-на-Дону. - А во время причастия прихожане берут в храме одноразовые салфетки, чтобы вытереть губы, и тут же бросают их в урну. После службы салфетки сжигают". Кто не сможет непосредственно попасть на рождественскую службу в храм, как и в Санкт-Петербурге, сможет посмотреть ее в прямом эфире. Трансляция будет идти на местном телеканале Дон-24.

"Не нужно расстраиваться, если не сможете прийти в церковь на Рождество, включите в 23:40 телевизор. Это будет первая прямая телетрансляция рождественской службы из Ростовского Кафедрального собора после его освящения Патриархом. Ее возглавит митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий", - уточнил пресс-секретарь владыки Игорь Петровский.

Пожилым лучше поберечь себя

Прихожане Ильинского храма - маленькой старинной церкви в центре Воронежа - рассказали "РГ", что попасть на рождественскую службу смогут не все. В храме нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Сколько людей поместится с ее учетом - столько и будет присутствовать на богослужении.

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Остальным придется или поискать храм попросторнее или смотреть службу по телевизору - благо областной телеканал организует трансляцию Всенощного бдения из Благовещенского собора.

Во всех церквях священники призывают прихожан использовать во время служб средства индивидуальной защиты и находиться друг от друга на безопасном расстоянии - разметка и антибактериальные средства есть в каждом храме.

- Пожилым людям в праздник лучше поберечь себя и остаться дома, - посоветовала представитель Воронежско-Лискинской митрополии Татьяна Меньшикова. При этом она отметила, что прогонять пенсионеров никто не будет - в церквях рассчитывают на их сознательность и здравый смысл.

С комментариями и без

В городах Сибири верующие могут свободно прийти в храм на рождественскую службу - никаких дополнительных ограничений, кроме тех, что связаны с общеизвестными требованиями Роспотребнадзора, в митрополиях не вводили. Но количество прихожан в храмах контролировать не будут.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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"РГ" удалось поговорить об этом с представителем Новосибирской митрополии отцом Дмитрием. Он успокоил, что все будет нормально. Но мы так и не получили развернутые ответы на вопросы, как и кто будет оценивать безопасную "вместимость" храмов, каким образом соблюдаться 1,5-метровая социальная дистанция во время праздничной литургии в церкви.

И если в других регионах пожилых людей призывают не ходить в храм на Рождество, чтобы избежать заражения, то в Сибири подобных заявлений никто не делал. В Рождественском послании митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия про пандемию нет ни слова. В Омской епархии тоже специально не предупреждают прихожан о возможной опасности заражения. Но сообщают, что службы будут проходить в соответствии с санитарными требованиями.

А в Новосибирской митрополии тем, кто не сможет прийти в храм или решит остаться дома из-за пандемии, напомнили о возможности посмотреть Божественную литургию в прямом эфире. Трансляция из Вознесенского кафедрального собора начнется 6 января в 23:55. На телеканале ОТС ее будут комментировать ведущие: иерей Антоний Коваленко и журналист Инесса Титова. На телеканале "Союз" трансляцию можно будет посмотреть без комментариев.

Без подарков не останутся

Седьмого января воронежские волонтеры повезут в детские дома, интернаты и социально-реабилитационные центры подарки. Их приобрели на средства, собранные в рамках благотворительной акции "Рождественское чудо". Она ежегодно проходит в Воронежской области по благословлению митрополита Сергия.

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В декабре кружки для пожертвований с логотипом акции были установлены в каждом храме. Внести деньги на благое дело можно было и через сайт воронежской митрополии. От епархии в Ростовской области на праздник будет роздано детям четыре тысячи подарков. Это почти в четыре раза больше, чем год назад.

"С закупкой рождественских подарков уже не первый год нам помогает один из ростовских предпринимателей, - рассказал руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению донской митрополии Евгений Осяк. - Подарки преимущественно раздадут сельской детворе, так как горожанам проще их купить Епархиальные подарки обязательно получат воспитанники социальных учреждений".

В регионах Общество Религия Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Сибирь СЗФО Ленинградская область ЦФО Воронежская область ЮФО Ростовская область СФО Новосибирская область СФО Алтайский край Празднование Православного Рождества Пандемия коронавируса COVID-19

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