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06.01.2021 13:34
Рубрика: Власть

Моряки СФ обеспечат безопасность Северного морского пути

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Моряки Северного флота в наступившем году продолжат обеспечивать безопасность в районах Северного морского пути. Выполнят они и ряд походов, а также тактические учения. В них поучаствуют и подразделения, дислоцированные на островах в Арктике, сообщает пресс-служба СФ.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
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Как отметил командующий Герой России адмирал Александр Моисеев, в 2021 году Северный флот в зоне своей ответственности сконцентрирует усилия для обеспечения военной безопасности России. Это и повышение боевых возможностей группировок, совершенствование контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой, создание и модернизация объектов военной инфраструктуры.

Экипажи боевых кораблей будут выполнять задачи не только на территории Арктики, но и в других районах Мирового океана, в том числе и морях Атлантики.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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