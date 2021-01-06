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06.01.2021 18:56
Рубрика: Происшествия

Несколько сотен домов в Псковской области остаются без электроэнергии

Текст: Марина Ледяева

Несколько сотен домов в Псковской области остаются в зоне блэкаута после отключений электричества, вызванных ледяным дождем.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Путину доложили о ликвидации последствий непогоды в Псковской области

Свет пока не поступил в дома Себежского, Опочецкого и Псковского районов области, сообщил глава региона Михаил Ведерников в Instagram.

Работа по подключению домовладений идет круглосуточно. Последствия аварии устраняют бригады общей численностью более 700 человек и свыше 200 единиц техники. На связи с энергетиками находятся главы поселений и районов, областные власти, МЧС и экстренные службы.

По данным Россетей, режим повышенной готовности будет сохраняться до полного подключения всех домов к электричеству.

Масштабное отключение электроэнергии на Псковщине из-за непогоды произошло в ночь на 2 января. Без света остались свыше 20 тысяч человек в 300 населенных пунктах. Но в большинстве из них электричество вскоре появилось.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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