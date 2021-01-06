В канун Рождества Иверский монастырь на Валдае открылся для посещений

Валдайский Иверский монастырь в Новгородской области 6 января открылся для паломников и прихожан.

Как сообщает РИА Новости, открытие обители подтвердили в самом монастыре.

Иверский монастырь был закрыт для посещений в течение месяца - с 5 декабря 2020 года по 6 января 2021-го - в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщалось на сайте обители. В этот период не проводились экскурсии и таинство крещения, а на богослужениях могли присутствовать только насельники монастыря.

Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь расположен на Сельвицком острове Валдайского озера в 10 километрах от города Валдай. Обитель была основана в 1652 году по образу и подобию Иверского монастыря на Афоне.