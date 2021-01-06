В Петербурге полицейские открыли стрельбу, пытаясь остановить нарушителя

В Петербурге сотрудники ГИБДД задержали водителя иномарки, который пытался уклониться от проверки документов. Преследовать водителя Kia Rio пришлось по всему Невскому проспекту от площади Александра Невского до Петроградской стороны, его не сразу остановили даже выстрелы из табельного оружия, рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- В соответствии с ФЗ "О полиции" полицейскими в районе Тучкова моста для остановки автомобиля было применено табельное оружие, - пояснили в главке. - Водитель-нарушитель продолжил движение и на перекрёстке Большого проспекта Петроградской стороны и проспекта Добролюбова совершил наезд на препятствие.

После аварии 22-летнему мужчине потребовалась медицинская помощь, однако без необходимости госпитализации. Теперь водителю вменяется сразу несколько серьезных административных правонарушений.

- В отношении него составлены несколько административных протоколов: отказ о прохождении медосвидетельствования, выезд на встречную полосу движения, проезд двух перекрестков на запрещающий сигнал светофора, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, - пояснили в ГУ МВД.