В Петербурге скончался известный изобретатель Анатолий Фирсенков

Известный советский и российский инженер и изобретатель Анатолий Фирсенков скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Анатолий Иванович Фирсенков родился в 1938 году в Ленинграде. В 1956 году он поступил в Ленинградский электротехнический институт (ныне Санкт-Петербургский госуниверситет телекоммуникации), там он учился и работал на кафедрах основ электротехники и телевидения. Закончил с отличием в 1961 году. В 1972 году он устроился работать в научно-производственное объединение "Феррит", где дослужился до главного инженера завода. Там он занимался наладкой крупнотоннажного производства экспортных бариевых магнитов, а также руководил созданием ферритовых микросердечников для ЭВМ "Эльбрус", которые устанавливались на пунктах управления систем противовоздушной обороны.

С 1981 года Фирсенков возглавлял завод "Магнетон", входящий в состав научного объединения. Под его крылом был разработан уникальный фазовращатель для антенных решеток зенитно-ракетных комплексов "Пацнирь-С" и "Панцирь-1С", был налажен их массовый выпуск, что позволило выполнить Гособоронзаказ и поставить ЗРПК на вооружение армии России. Кроме того, под его руководством проводилось создание быстродействующих фазовращателей с магнитной памятью, что позволило глубоко модернизировать радиолокационные станции зенитных комплексов "Бук-М2" и "Бук-М3".

За свои конструкторские достижения он был удостоен почетного звания "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации", награжден орденом Дружбы народов и орденом Почета. Завод "Магнетон", который он возглавлял до самой кончины, выполняет 60% продукции с приемкой Минобороны РФ и более 90 % - в обеспечение Гособоронзаказа.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам Анатолия Ивановича в связи с его кончиной. Беглов подчеркнул, что из жизни ушел талантливый ученый и руководитель, который внес значительный вклад в развитие отечественной радиоэлектронной промышленности, а также многое сделала для укрепления обороноспособности страны. На посту главы "Магнетона" он уделял особое внимание перспективам развития завода, а также решал социальные проблемы сотрудников. Под его руководством предприятие освоило выпуск высококачественных компонентов для радиоэлектроники.

- Память об Анатолии Ивановиче Фирсенкове навсегда сохранится в наших сердцах, - цитирует губернатора пресс-служба городской администрации.

Причина смерти, а также дата прощания не уточняются.