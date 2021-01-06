Раки в вине: Историк рассказала о забытых рецептах казаков на Рождество

Для донских казаков Рождество было одним из самых главных праздников в году и потому к праздничному застолью готовились заблаговременно и тщательно. Казачки к этому дню накрывали стол, на котором было не менее 30 самых разнообразных блюд.

Первым и главным блюдом, которое открывало Рождество было сочиво - каша из пшенного зерна, называемое на Дону кутьей.

- Отмечали главный зимний праздник казаки весь день. Садились за общий стол с утра, завтрак плавно перетекал в обед. После обеда казаки ходили в гости к соседям, прогуливались, а там и ужин наступал, - рассказывает руководитель центра "Донская казачья гвардия" ДГТУ Ирина Романова.

Обед начинался кругликом - пирогом с рубленым мясом и перепелками. Затем подавали от 8 до 10 холодных деликатесов: мясной или рыбный студень, лизни - отварные говяжьи языки, залитые желе и приправленные солеными огурцами, полотки (половинки) из копченого, вяленого, высушенного в печи или соленого мяса поросенка, гуся, индейки.

Казаки так же ставили на стол не менее десяти горячих блюд, в том числе - молочную кашу. После горячего и холодных закусок подавали жаркое из жареного гуся или индейки, начиненного поросенка, целого ягненка с чесноком, часть дикой козы, блюда из дичи - дроф, диких уток, куликов. Обязательно на столе стояли различные соленья и моченые фрукты и овощи - соленые огурцы, помидоры, арбузы, квашеная капуста, моченые виноград или терн.

На стол подавалась и донская рыба, в том числе раки. Из них готовили холодные соленые и сушеные закуски, супы, соусы и жаркое.

- В станице Елизаветинской в XIX веке раков готовили по-праздничному. В кастрюлю с водой вливали 1,5 стакана свежей сметаны и полстакана красного крепкого вина, добавляли ложку сливочного масла, немного соли, тмина и укропа. Как только соус закипит, в него кладут 20-30 раков, накрывают крышкой и варят 30 минут, - рассказывает Ирина Романова.

От похмелья и несварения желудка казаки избавлялись с помощью кисло-молочного напитка ирян, который готовился из "портошного" молока.