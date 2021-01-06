Россиян предупредили: в январе возможен всплеск финансовых обманов

В новогодние праздники могут активизироваться онлайн-мошенники, особенно во второй их половине. Об этом "Российской газете" рассказала помощник прокурора Таганрога Алина Панчишкина.

Люди расслаблены выходными, пояснила она, и могут потерять бдительность. А перед Новым годом многие заблаговременно получили пенсии и социальные выплаты, на работе - бонусы. И у людей образовались накопления на длинные выходные и каникулы.

Немаловажен и такой фактор, как самоизоляция. Часть людей осталась дома, не поехала на зарубежные курорты или в поездки по России. А значит, каким-то образом сохранила сбережения. Вот к ним-то и устремлены аппетиты нечистых на руку аферистов.

Сколько денег выманили мошенники

Доход у мошенников немалый. В прошлом году они выманили у граждан 150 миллиардов рублей. Это подсчитали аналитики BrandMonitor, опираясь на данные ВЦИОМ. Цифра сопоставима с прибылью крупного банка, отмечают эксперты.

Почти половина (66 миллиардов) из этих денег ушла так называемым банковским сотрудникам, под личиной которых действуют аферисты. Средняя разовая сумма, которую им переводили наивные люди со своих карт составила 27 тысяч рублей, а через банкоматы - около 15 тысяч.

Выгодной нишей для мошенников оказалась и сфера медицинских услуг. Под предлогом оказания таких услуг, либо под видом продаж чудодейственных препаратов у населения выманили еще 46,5 миллиарда рублей. Кстати, они же побили рекорд и по "среднему чеку" обмана. Наиболее крупными потерями обернулись телефонные разговоры с фиктивными медицинскими работниками, которые за раз выманивают с человека более 50 тысяч рублей.

Наконец, еще 18,6 миллиарда рублей отданы фишинговым сайтам и несуществующим интернет-магазинам. Причем все эти данные далеко не полные, поскольку потерпевшие зачастую не сообщают о своих потерях, боясь волокиты и не особенно веря в возможность вернуть свои деньги.

Удаленка расслабила

В связи с развитием средств связи и переходом множества государственных учреждений на онлайн-услуги, а также массовый перевод самого населения на удаленную работу открылись возможные шлюзы и для мошеннических действий. Людям приходится быть "более лояльными к входящим незнакомым звонкам", считает руководитель центра мониторинга и реагирования на инциденты Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Алексей Мальнев.

Совершенствуются также сами мошенники, в частности, для повального обзвона они используют роботов. И используют различные способы обмана людей: от спама до создания сайтов-двойников. Цель таких действий - получение персональных данных пользователя, номеров банковских карт, паспортных данных, логинов и паролей.

Один из распространенных видов мошенничества - скам, при котором злоумышленники обещают обывателю денежное вознаграждение, приз, либо чудо-препарат, для получения которого ему нужно уплатить комиссию.

Конечно, и финансовые организации, и операторы телекоммуникационных систем предпринимают различные меры безопасности, отслеживают и блокируют номера с подозрением на незаконную деятельность. Но без повышения финансовой грамотности самого населения борьба с киберпреступностью успехом не увенчается.

Учитесь на чужих ошибках

Несмотря на постоянные напоминания правоохранительных органов и банковских структур не совершать элементарных ошибок: не сообщать коды карт, не покупаться на призы и подарки, оперативные сводки ежедневно пестрят новыми сообщениями о пострадавших от рук злоумышленников гражданах.

"Самый частый сюжет, - рассказывает помощник прокурора Таганрога Алина Панчишкина, - когда звонящий по телефону представляется сотрудником банка. И убеждает собеседника, что сработала система безопасности, поскольку в данный момент по карте клиента проводится подозрительная операция. И чтобы ее остановить, необходимо назвать персональные данные карты, а также защитный пин-код. После чего мошенники, применяя психологические манипуляции, давят на людей. И они дают им информацию, необходимую для хищения денег. Зачастую гражданам присылают SMS-сообщения подобного содержания".

"В полицию в Белокалитвинском районе обратилась местная жительница с заявлением о краже денег с ее банковского счета", - это одно из последних сообщений пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области. Женщине как раз звонил лжесотрудник банка. Ему удалось выманить у нее более 155 тысяч рублей. Эти сообщения можно писать под копирку, меняются лишь суммы. Так, житель Батайска лишился 200 тысяч рублей, жительница Новочеркасска - 475 тысяч. Список нескончаем.

Другой подозреваемый, рассказали в Ростовском МВД, представлялся военнослужащим и через сайт по продаже товаров и услуг разместил объявление о съеме квартиры. Потенциальным арендодателям злоумышленник говорил, что по месту службы в бухгалтерию ему необходимо предоставить специальный чек. Для получения данного документа необходимо было провести ряд комбинаций на банкомате. Введя жертв в заблуждение, мужчина получал доступ к банковским счетам граждан.

Повторяем правила безопасности

•Ни при каких обстоятельствах не передавать и не сообщать свои персональные данные кому-либо. В том числе номера, ПИН-коды и другие реквизиты банковских карт. А также номер паспорта, логины и пароли доступа, коды, которые банк направляет вам в виде СМС-сообщений.

•При получении сообщений от банков, мобильных операторов о проблемах со счетом, обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения. Банк никогда не запрашивает информацию подобным образом.

•Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам.

•Завершите разговор. Сотрудник банка никогда не попросит данные карты или интернет-банка. В случае проявления подозрительной активности карта просто блокируется, а разблокировать ее владелец может только лично в офисе банка.