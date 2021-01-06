В Адыгее на сторонника террористов завели дела за вербовку в соцсетях

В Республике Адыгея возбуждены новые уголовные дела в отношении выходца из Средней Азии, причастного к деятельности членов запрещенной в России террористической организации. Они планировали теракты в Волгограде и были нейтрализованы 14 октября минувшего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Как выяснилось, задержанный в своем аккаунте в соцсети размещал аудио- и видеозаписи, внесенные в федеральный список экстремистских материалов. В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ по факту публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

"УФСБ России по РА в действиях задержанного, являющегося связным членов межрегиональной ячейки МТО "Катиба Таухид ва аль-Джихад" (запрещена в РФ), нейтрализованных 14 октября в Волгограде, выявлены признаки других преступлений. Это послужило основанием для возбуждения уголовных дел по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической") и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности")", - говорится в информации ведомства.

УФСБ установило, что с 2019 года подозреваемый совершал действия по склонению, вербовке и иному вовлечению своих соотечественников в деятельность указанной террористической организации. В настоящее время ведутся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению обстоятельств дела. Во время обыска по месту его жительства в расположенном рядом с Краснодаром поселке Яблоновский Тахтамукайского района Адыгеи были изъяты четыре мобильных телефона, сим-карты, флаг террористической организации, а также другие материалы, подтверждающие его противоправную деятельность. В ходе допроса задержанный дал признательные показания.

Напомним, ФСБ России обнародовала видеозапись спецоперации по нейтрализации участников запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", которые готовили террористические акты в Волгограде в октябре 2020 года.