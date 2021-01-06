В Анапе водителей будут штрафовать за езду по песчаным пляжам

Власти города-курорта объявили о начале охоты на водителей, которые в эти новогодние дни местом для своих поездок стали выбирать уникальные песчаные пляжи. Как заявили в мэрии Анапы, всех их привлекут к административной ответственности.

Установившаяся сейчас на Черноморском побережье Кубани очень теплая и солнечная погода привлекает на здешние пляжи местных жителей и множество туристов. Однако, как отметили в администрации города, кроме пешеходов, встречаются и автолюбители, которые, нарушая нормы закона, выезжают прямо на берег на своих машинах. И тем самым они не только создают угрозу для отдыхающих, но и нарушают экологическое благополучие.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, уже созданы специальные мобильные группы, в которые вошли сотрудники полиции и мэрии. Они стали проводить рейды по пляжным территориям и фиксировать нарушения.

Все материалы по подобным фактам сразу направляются в природоохранную прокуратуру: нарушители в соответствии с законом будут привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

Между тем

А 2021-й на курорте открылся Анапским новогодним марафоном "Зимний шторм". Более 80 спортсменов из 16 российских городов стартовали на главном городском стадионе "Спартак" и преодолели по песчаным пляжам дистанцию в 2, 5, 10, 21 и 42 километра. По словам организаторов, цель "Зимнего шторма" - привлечь на курорт ценителей здорового образа жизни со всей страны и показать привлекательность отдыха в Анапе и в зимнее время.