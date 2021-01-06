В Крым на смену аномальному теплу придут снег и морозы

На полуострове в ближайшие дни начнется заметное похолодание, и пройдут осадки, а после 10 января столбик термометра опустится до отрицательных значений. Об этом рассказала "РГ" начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Если до сегодняшнего дня в Крым поступали тропические воздушные массы со Средиземного моря, которые стали причиной нескольких температурных рекордов, то в ближайшие дни характер погоды существенно изменится.

- С завтрашнего дня начнется похолодание, а в следующие дни на полуостров придет волна полярного холода, - пояснила Татьяна Любецкая. - Седьмого, восьмого, девятого и десятого января пройдут долгожданные осадки, девятого января местами сильные.

С воскресенья 10 января столбик термометра начнет опускаться ниже нуля.

- Ночью температура воздуха будет опускаться до минус 6-11 градусов, - уточнила Любецкая, - а днем будет около нуля. Установится снежный покров, и крымчан ждут настоящие крещенские морозы.