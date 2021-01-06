В Крыму побит температурный рекорд 90-летней давности

В Крыму во вторник 5 января побит максимальный температурный рекорд, установленный в 1931 году - температура воздуха достигла 17,6 градуса. Об этом "РГ" рассказал дежурный синоптик Крымского гидрометцентра Александр Прутко.

Самая высокая за весь период метеонаблюдений (с 1916 года) температура ранее была установлена в Симферополе в 1931 году - 14,4 градуса. Самое низкое значение - минус 18,1 градуса - фиксировали в 1942 году.

- Таким образом, температурный рекорд превышен на 3,2 градуса, - рассказал Александр Прутко. - Нынешний январь вообще отмечается очень высокой температурой воздуха. В предыдущий раз температурный рекорд был побит 31 декабря 2020 года. Причина аномально теплой погоды - тропические воздушные массы и так называемый "феновый эффект": когда с юго-востока на Крым дуют теплые воздушные массы вдоль юго-западных и северо-восточных гор, они огибают эти горы и, опускаясь вниз, еще нагреваются.

Впрочем, в ближайшие дни в Крыму начнется похолодание и дожди - так, в Рождество 7 января будет не больше плюс 12 градусов, а 8 января - не больше плюс восьми. После 10 января температура и вовсе понизится до отрицательных значений - ночью до минус 6-11 градусов, а днем будет около ноля. После 15 января на полуострове может установиться постоянный снежный покров.