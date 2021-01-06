В Симферополе простились с умершим от COVID-19 главой МЧС Крыма

В Крыму возле часовни иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" состоялась церемония прощания с умершим от осложнений после коронавируса министром МЧС Республики Крым Сергеем Шаховым.

Проститься с покойным министром, проработавшим в системе госпожнадзора и МЧС более 40 лет, пришли высшие должностные лица республики - глава РК Сергей Аксенов, председатель Госсовета Владимир Константинов, а также родственники, депутаты, чиновники разных уровней, коллеги, ветераны МЧС и близкие друзья.

- В последний путь Сергея Шахова провожали с включенными сиренами пожарных автомобилей, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.- Похоронен Сергей Николаевич Шахов будет в Судаке, где он долгие годы возглавлял инспекцию государственного пожарного надзора и местную пожарно-спасательную часть.

Ранее руководители республики опубликовали свои соболезнования родным и близким Сергея Шахова.

- Всю свою жизнь Сергей Николаевич посвятил благородному делу - спасению человеческих жизней, - отметил спикер Госсовета РК Владимир Константинов. - За годы службы Сергей Николаевич получил колоссальный опыт, стал профессионалом с большой буквы. Запомним его как эффективного руководителя в сложное для Крыма время энергоблокады и преодоления ее последствий. Патриот, ответственный и целеустремленный человек, он не боялся трудностей и всегда шел вперед. Светлая память о Сергее Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Напомним, министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым, генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Шахов скончался в госпитале для больных COVID-19 4 января. В марте 2014 года Шахов был назначен главой МЧС России по Республике Крым и одновременно министром МЧС по РК. С лета 2018 года возглавлял региональное министрство МЧС.

Всего с начала пандемии коронавируса в Республике Крым с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались 556 человек.