Великобритания решила смягчить санкции против Крыма

Великобритания после Brexit смягчила санкции против Крыма. Об этом сказано в генеральной лицензии, обнародованной на сайте кабинета министров Соединенного королевства. Документ вступил в силу с 1 января 2021 года.

В частности, теперь британские суда получили возможность оплачивать портовые услуги ГУП "Крымские морские порты". Речь идет о Евпаторийском и Ялтинском торговых портах и о Керченском рыбном порте. Кроме того, отменяется запрет на оплату услуг портовых терминалов "Крымских морских портов" и дочернего предприятия ГУПа - "Госгидрографии".

При этом желающие воспользоваться услугами "Крымских морских портов", должны предупредить об этом британский регулятор OFSI, который контролирует соблюдение санкционного режима.

Ограничения в отношении Крыма были введены Евросоюзом в июле 2014 года и с тех пор неоднократно продлевались.