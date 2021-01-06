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06.01.2021 22:06
Рубрика: В мире

Великобритания решила смягчить санкции против Крыма

Текст: Константин Волков
Великобритания после Brexit смягчила санкции против Крыма. Об этом сказано в генеральной лицензии, обнародованной на сайте кабинета министров Соединенного королевства. Документ вступил в силу с 1 января 2021 года.

В частности, теперь британские суда получили возможность оплачивать портовые услуги ГУП "Крымские морские порты". Речь идет о Евпаторийском и Ялтинском торговых портах и о Керченском рыбном порте. Кроме того, отменяется запрет на оплату услуг портовых терминалов "Крымских морских портов" и дочернего предприятия ГУПа - "Госгидрографии".

Фото: Aксель Шмидт/ РИА Новости
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При этом желающие воспользоваться услугами "Крымских морских портов", должны предупредить об этом британский регулятор OFSI, который контролирует соблюдение санкционного режима.

Ограничения в отношении Крыма были введены Евросоюзом в июле 2014 года и с тех пор неоднократно продлевались.

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