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06.01.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 24 217 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 24 217 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 5142
  • 2 Санкт-Петербург 3341
  • 3 Московская область 1097
  • 4 Нижегородская область 464
  • 5 Воронежская область 393
  • 6 Ростовская область 391
  • 7 Свердловская область 389
  • 8 Хабаровский край 320
  • 9 Красноярский край 320
  • 10 Вологодская область 310
  • 11 Челябинская область 300
  • 12 Пермский край 295
  • 13 Самарская область 291
  • 14 Республика Карелия 289
  • 15 Иркутская область 262
  • 16 Саратовская область 257
  • 17 Волгоградская область 255
  • 18 Омская область 254
  • 19 Ульяновская область 245
  • 20 Архангельская область 243
  • 21 Псковская область 242
  • 22 Мурманская область 242
  • 23 Ставропольский край 240
  • 24 Забайкальский край 235
  • 25 Приморский край 235
  • 26 Республика Коми 230
  • 27 Тверская область 229
  • 28 Кировская область 225
  • 29 Республика Крым 225
  • 30 Калининградская область 215
  • 31 Удмуртская Республика 213
  • 32 Ленинградская область 213
  • 33 Алтайский край 205
  • 34 Пензенская область 203
  • 35 Ханты-Мансийский автономный округ 202
  • 36 Тульская область 201
  • 37 Брянская область 199
  • 38 Ярославская область 192
  • 39 Краснодарский край 187
  • 40 Белгородская область 186
  • 41 Новгородская область 185
  • 42 Ивановская область 181
  • 43 Оренбургская область 177
  • 44 Орловская область 175
  • 45 Курская область 173
  • 46 Липецкая область 172
  • 47 Калужская область 168
  • 48 Астраханская область 168
  • 49 Владимирская область 168
  • 50 Республика Башкортостан 167
  • 51 Тюменская область 159
  • 52 Смоленская область 158
  • 53 Тамбовская область 158
  • 54 Республика Дагестан 158
  • 55 Ямало-Ненецкий автономный округ 149
  • 56 Сахалинская область 142
  • 57 Новосибирская область 141
  • 58 Республика Бурятия 138
  • 59 Томская область 132
  • 60 Рязанская область 132
  • 61 Амурская область 127
  • 62 Кемеровская область 127
  • 63 Республика Саха (Якутия) 120
  • 64 Курганская область 107
  • 65 Кабардино-Балкарская Республика 99
  • 66 Чеченская Республика 97
  • 67 Республика Калмыкия 96
  • 68 Республика Чувашия 92
  • 69 Севастополь 90
  • 70 Республика Татарстан 90
  • 71 Карачаево-Черкесская Республика 85
  • 72 Республика Мордовия 85
  • 73 Костромская область 84
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 82
  • 75 Республика Адыгея 77
  • 76 Республика Хакасия 76
  • 77 Камчатский край 75
  • 78 Республика Ингушетия 62
  • 79 Республика Марий Эл 51
  • 80 Республика Алтай 47
  • 81 Магаданская область 30
  • 82 Республика Тыва 24
  • 83 Еврейская автономная область 15
  • 84 Ненецкий автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 308 601 случай (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Ненецкий автономный округ 0,1%
  • 3. Республика Тыва 0,2%
За последние сутки подтверждено 445 смертей:
  • Москва 70
  • Санкт-Петербург 58
  • Московская область 21
  • Свердловская область 18
  • Краснодарский край 15
  • Красноярский край 15
  • Нижегородская область 14
  • Иркутская область 12
  • Республика Чувашия 11
  • Пермский край 11
  • Тульская область 10
  • Ростовская область 10
  • Ивановская область 9
  • Республика Крым 9
  • Самарская область 8
  • Алтайский край 8
  • Новосибирская область 7
  • Омская область 7
  • Воронежская область 6
  • Республика Хакасия 6
  • Ярославская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Севастополь 5
  • Оренбургская область 5
  • Курганская область 5
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Челябинская область 5
  • Забайкальский край 5
  • Приморский край 5
  • Рязанская область 4
  • Смоленская область 4
  • Ленинградская область 4
  • Астраханская область 4
  • Владимирская область 3
  • Липецкая область 3
  • Тамбовская область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Мурманская область 3
  • Республика Дагестан 3
  • Республика Татарстан 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Саратовская область 3
  • Белгородская область 2
  • Калужская область 2
  • Костромская область 2
  • Орловская область 2
  • Калининградская область 2
  • Ставропольский край 2
  • Кировская область 2
  • Пензенская область 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Бурятия 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Курская область 1
  • Республика Коми 1
  • Архангельская область 1
  • Вологодская область 1
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Мордовия 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умер 59 951 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 055 человек:
  • Москва 7206
  • Санкт-Петербург 1788
  • Московская область 1500
  • Ростовская область 497
  • Нижегородская область 459
  • Красноярский край 400
  • Свердловская область 395
  • Архангельская область 373
  • Забайкальский край 359
  • Хабаровский край 324
  • Вологодская область 312
  • Республика Карелия 309
  • Ставропольский край 273
  • Самарская область 245
  • Волгоградская область 237
  • Приморский край 235
  • Саратовская область 233
  • Кировская область 232
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 229
  • Алтайский край 220
  • Республика Крым 218
  • Тверская область 213
  • Новосибирская область 209
  • Ханты-Мансийский автономный округ 204
  • Удмуртская Республика 203
  • Ульяновская область 203
  • Калининградская область 201
  • Тульская область 195
  • Омская область 195
  • Томская область 192
  • Ярославская область 189
  • Республика Бурятия 187
  • Псковская область 174
  • Ленинградская область 173
  • Краснодарский край 172
  • Ивановская область 171
  • Оренбургская область 168
  • Чеченская Республика 163
  • Иркутская область 159
  • Республика Дагестан 155
  • Республика Коми 151
  • Тюменская область 143
  • Пензенская область 137
  • Кабардино-Балкарская Республика 134
  • Брянская область 129
  • Кемеровская область 124
  • Республика Саха (Якутия) 118
  • Сахалинская область 117
  • Рязанская область 116
  • Воронежская область 112
  • Орловская область 105
  • Калужская область 98
  • Курская область 98
  • Мурманская область 97
  • Белгородская область 95
  • Владимирская область 95
  • Амурская область 95
  • Смоленская область 90
  • Республика Чувашия 89
  • Пермский край 89
  • Курганская область 87
  • Севастополь 85
  • Новгородская область 82
  • Астраханская область 82
  • Карачаево-Черкесская Республика 81
  • Республика Хакасия 81
  • Республика Ингушетия 78
  • Республика Северная Осетия - Алания 78
  • Республика Мордовия 78
  • Липецкая область 76
  • Республика Адыгея 74
  • Тамбовская область 59
  • Камчатский край 55
  • Республика Калмыкия 47
  • Магаданская область 42
  • Костромская область 41
  • Челябинская область 29
  • Республика Татарстан 20
  • Республика Марий Эл 17
  • Республика Тыва 17
  • Республика Алтай 16
  • Республика Башкортостан 13
  • Еврейская автономная область 12
  • Чукотский автономный округ 2
  • Ненецкий автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 685 723.

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