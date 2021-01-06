За сутки в России подтверждено 24 217 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 5142
- 2 Санкт-Петербург 3341
- 3 Московская область 1097
- 4 Нижегородская область 464
- 5 Воронежская область 393
- 6 Ростовская область 391
- 7 Свердловская область 389
- 8 Хабаровский край 320
- 9 Красноярский край 320
- 10 Вологодская область 310
- 11 Челябинская область 300
- 12 Пермский край 295
- 13 Самарская область 291
- 14 Республика Карелия 289
- 15 Иркутская область 262
- 16 Саратовская область 257
- 17 Волгоградская область 255
- 18 Омская область 254
- 19 Ульяновская область 245
- 20 Архангельская область 243
- 21 Псковская область 242
- 22 Мурманская область 242
- 23 Ставропольский край 240
- 24 Забайкальский край 235
- 25 Приморский край 235
- 26 Республика Коми 230
- 27 Тверская область 229
- 28 Кировская область 225
- 29 Республика Крым 225
- 30 Калининградская область 215
- 31 Удмуртская Республика 213
- 32 Ленинградская область 213
- 33 Алтайский край 205
- 34 Пензенская область 203
- 35 Ханты-Мансийский автономный округ 202
- 36 Тульская область 201
- 37 Брянская область 199
- 38 Ярославская область 192
- 39 Краснодарский край 187
- 40 Белгородская область 186
- 41 Новгородская область 185
- 42 Ивановская область 181
- 43 Оренбургская область 177
- 44 Орловская область 175
- 45 Курская область 173
- 46 Липецкая область 172
- 47 Калужская область 168
- 48 Астраханская область 168
- 49 Владимирская область 168
- 50 Республика Башкортостан 167
- 51 Тюменская область 159
- 52 Смоленская область 158
- 53 Тамбовская область 158
- 54 Республика Дагестан 158
- 55 Ямало-Ненецкий автономный округ 149
- 56 Сахалинская область 142
- 57 Новосибирская область 141
- 58 Республика Бурятия 138
- 59 Томская область 132
- 60 Рязанская область 132
- 61 Амурская область 127
- 62 Кемеровская область 127
- 63 Республика Саха (Якутия) 120
- 64 Курганская область 107
- 65 Кабардино-Балкарская Республика 99
- 66 Чеченская Республика 97
- 67 Республика Калмыкия 96
- 68 Республика Чувашия 92
- 69 Севастополь 90
- 70 Республика Татарстан 90
- 71 Карачаево-Черкесская Республика 85
- 72 Республика Мордовия 85
- 73 Костромская область 84
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 82
- 75 Республика Адыгея 77
- 76 Республика Хакасия 76
- 77 Камчатский край 75
- 78 Республика Ингушетия 62
- 79 Республика Марий Эл 51
- 80 Республика Алтай 47
- 81 Магаданская область 30
- 82 Республика Тыва 24
- 83 Еврейская автономная область 15
- 84 Ненецкий автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 308 601 случай (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Ненецкий автономный округ 0,1%
- 3. Республика Тыва 0,2%
За последние сутки подтверждено 445 смертей:
- Москва 70
- Санкт-Петербург 58
- Московская область 21
- Свердловская область 18
- Краснодарский край 15
- Красноярский край 15
- Нижегородская область 14
- Иркутская область 12
- Республика Чувашия 11
- Пермский край 11
- Тульская область 10
- Ростовская область 10
- Ивановская область 9
- Республика Крым 9
- Самарская область 8
- Алтайский край 8
- Новосибирская область 7
- Омская область 7
- Воронежская область 6
- Республика Хакасия 6
- Ярославская область 5
- Волгоградская область 5
- Севастополь 5
- Оренбургская область 5
- Курганская область 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Челябинская область 5
- Забайкальский край 5
- Приморский край 5
- Рязанская область 4
- Смоленская область 4
- Ленинградская область 4
- Астраханская область 4
- Владимирская область 3
- Липецкая область 3
- Тамбовская область 3
- Тверская область 3
- Республика Карелия 3
- Мурманская область 3
- Республика Дагестан 3
- Республика Татарстан 3
- Удмуртская Республика 3
- Саратовская область 3
- Белгородская область 2
- Калужская область 2
- Костромская область 2
- Орловская область 2
- Калининградская область 2
- Ставропольский край 2
- Кировская область 2
- Пензенская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Бурятия 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Курская область 1
- Республика Коми 1
- Архангельская область 1
- Вологодская область 1
- Республика Башкортостан 1
- Республика Мордовия 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умер 59 951 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 055 человек:
- Москва 7206
- Санкт-Петербург 1788
- Московская область 1500
- Ростовская область 497
- Нижегородская область 459
- Красноярский край 400
- Свердловская область 395
- Архангельская область 373
- Забайкальский край 359
- Хабаровский край 324
- Вологодская область 312
- Республика Карелия 309
- Ставропольский край 273
- Самарская область 245
- Волгоградская область 237
- Приморский край 235
- Саратовская область 233
- Кировская область 232
- Ямало-Ненецкий автономный округ 229
- Алтайский край 220
- Республика Крым 218
- Тверская область 213
- Новосибирская область 209
- Ханты-Мансийский автономный округ 204
- Удмуртская Республика 203
- Ульяновская область 203
- Калининградская область 201
- Тульская область 195
- Омская область 195
- Томская область 192
- Ярославская область 189
- Республика Бурятия 187
- Псковская область 174
- Ленинградская область 173
- Краснодарский край 172
- Ивановская область 171
- Оренбургская область 168
- Чеченская Республика 163
- Иркутская область 159
- Республика Дагестан 155
- Республика Коми 151
- Тюменская область 143
- Пензенская область 137
- Кабардино-Балкарская Республика 134
- Брянская область 129
- Кемеровская область 124
- Республика Саха (Якутия) 118
- Сахалинская область 117
- Рязанская область 116
- Воронежская область 112
- Орловская область 105
- Калужская область 98
- Курская область 98
- Мурманская область 97
- Белгородская область 95
- Владимирская область 95
- Амурская область 95
- Смоленская область 90
- Республика Чувашия 89
- Пермский край 89
- Курганская область 87
- Севастополь 85
- Новгородская область 82
- Астраханская область 82
- Карачаево-Черкесская Республика 81
- Республика Хакасия 81
- Республика Ингушетия 78
- Республика Северная Осетия - Алания 78
- Республика Мордовия 78
- Липецкая область 76
- Республика Адыгея 74
- Тамбовская область 59
- Камчатский край 55
- Республика Калмыкия 47
- Магаданская область 42
- Костромская область 41
- Челябинская область 29
- Республика Татарстан 20
- Республика Марий Эл 17
- Республика Тыва 17
- Республика Алтай 16
- Республика Башкортостан 13
- Еврейская автономная область 12
- Чукотский автономный округ 2
- Ненецкий автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 685 723.