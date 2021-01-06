За сутки в России подтверждено 24 217 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 5142

2 Санкт-Петербург 3341

3 Московская область 1097

4 Нижегородская область 464

5 Воронежская область 393

6 Ростовская область 391

7 Свердловская область 389

8 Хабаровский край 320

9 Красноярский край 320

10 Вологодская область 310

11 Челябинская область 300

12 Пермский край 295

13 Самарская область 291

14 Республика Карелия 289

15 Иркутская область 262

16 Саратовская область 257

17 Волгоградская область 255

18 Омская область 254

19 Ульяновская область 245

20 Архангельская область 243

21 Псковская область 242

22 Мурманская область 242

23 Ставропольский край 240

24 Забайкальский край 235

25 Приморский край 235

26 Республика Коми 230

27 Тверская область 229

28 Кировская область 225

29 Республика Крым 225

30 Калининградская область 215

31 Удмуртская Республика 213

32 Ленинградская область 213

33 Алтайский край 205

34 Пензенская область 203

35 Ханты-Мансийский автономный округ 202

36 Тульская область 201

37 Брянская область 199

38 Ярославская область 192

39 Краснодарский край 187

40 Белгородская область 186

41 Новгородская область 185

42 Ивановская область 181

43 Оренбургская область 177

44 Орловская область 175

45 Курская область 173

46 Липецкая область 172

47 Калужская область 168

48 Астраханская область 168

49 Владимирская область 168

50 Республика Башкортостан 167

51 Тюменская область 159

52 Смоленская область 158

53 Тамбовская область 158

54 Республика Дагестан 158

55 Ямало-Ненецкий автономный округ 149

56 Сахалинская область 142

57 Новосибирская область 141

58 Республика Бурятия 138

59 Томская область 132

60 Рязанская область 132

61 Амурская область 127

62 Кемеровская область 127

63 Республика Саха (Якутия) 120

64 Курганская область 107

65 Кабардино-Балкарская Республика 99

66 Чеченская Республика 97

67 Республика Калмыкия 96

68 Республика Чувашия 92

69 Севастополь 90

70 Республика Татарстан 90

71 Карачаево-Черкесская Республика 85

72 Республика Мордовия 85

73 Костромская область 84

74 Республика Северная Осетия-Алания 82

75 Республика Адыгея 77

76 Республика Хакасия 76

77 Камчатский край 75

78 Республика Ингушетия 62

79 Республика Марий Эл 51

80 Республика Алтай 47

81 Магаданская область 30

82 Республика Тыва 24

83 Еврейская автономная область 15

84 Ненецкий автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 308 601 случай (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Ненецкий автономный округ 0,1%

3. Республика Тыва 0,2% За последние сутки подтверждено 445 смертей: Москва 70

Санкт-Петербург 58

Московская область 21

Свердловская область 18

Краснодарский край 15

Красноярский край 15

Нижегородская область 14

Иркутская область 12

Республика Чувашия 11

Пермский край 11

Тульская область 10

Ростовская область 10

Ивановская область 9

Республика Крым 9

Самарская область 8

Алтайский край 8

Новосибирская область 7

Омская область 7

Воронежская область 6

Республика Хакасия 6

Ярославская область 5

Волгоградская область 5

Севастополь 5

Оренбургская область 5

Курганская область 5

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Челябинская область 5

Забайкальский край 5

Приморский край 5

Рязанская область 4

Смоленская область 4

Ленинградская область 4

Астраханская область 4

Владимирская область 3

Липецкая область 3

Тамбовская область 3

Тверская область 3

Республика Карелия 3

Мурманская область 3

Республика Дагестан 3

Республика Татарстан 3

Удмуртская Республика 3

Саратовская область 3

Белгородская область 2

Калужская область 2

Костромская область 2

Орловская область 2

Калининградская область 2

Ставропольский край 2

Кировская область 2

Пензенская область 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Бурятия 2

Республика Саха (Якутия) 2

Курская область 1

Республика Коми 1

Архангельская область 1

Вологодская область 1

Республика Башкортостан 1

Республика Мордовия 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умер 59 951 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 055 человек: Москва 7206

Санкт-Петербург 1788

Московская область 1500

Ростовская область 497

Нижегородская область 459

Красноярский край 400

Свердловская область 395

Архангельская область 373

Забайкальский край 359

Хабаровский край 324

Вологодская область 312

Республика Карелия 309

Ставропольский край 273

Самарская область 245

Волгоградская область 237

Приморский край 235

Саратовская область 233

Кировская область 232

Ямало-Ненецкий автономный округ 229

Алтайский край 220

Республика Крым 218

Тверская область 213

Новосибирская область 209

Ханты-Мансийский автономный округ 204

Удмуртская Республика 203

Ульяновская область 203

Калининградская область 201

Тульская область 195

Омская область 195

Томская область 192

Ярославская область 189

Республика Бурятия 187

Псковская область 174

Ленинградская область 173

Краснодарский край 172

Ивановская область 171

Оренбургская область 168

Чеченская Республика 163

Иркутская область 159

Республика Дагестан 155

Республика Коми 151

Тюменская область 143

Пензенская область 137

Кабардино-Балкарская Республика 134

Брянская область 129

Кемеровская область 124

Республика Саха (Якутия) 118

Сахалинская область 117

Рязанская область 116

Воронежская область 112

Орловская область 105

Калужская область 98

Курская область 98

Мурманская область 97

Белгородская область 95

Владимирская область 95

Амурская область 95

Смоленская область 90

Республика Чувашия 89

Пермский край 89

Курганская область 87

Севастополь 85

Новгородская область 82

Астраханская область 82

Карачаево-Черкесская Республика 81

Республика Хакасия 81

Республика Ингушетия 78

Республика Северная Осетия - Алания 78

Республика Мордовия 78

Липецкая область 76

Республика Адыгея 74

Тамбовская область 59

Камчатский край 55

Республика Калмыкия 47

Магаданская область 42

Костромская область 41

Челябинская область 29

Республика Татарстан 20

Республика Марий Эл 17

Республика Тыва 17

Республика Алтай 16

Республика Башкортостан 13

Еврейская автономная область 12

Чукотский автономный округ 2

Ненецкий автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 685 723.