Россия ведет у финнов в матче за третье место МЧМ после первого периода

Сборная России в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею ведет у команды Финляндии после первого периода.
В Эдмонтоне проходит матч за третье место МЧМ по хоккею, в котором встречаются команды России и Финляндии. После первого периода команда Игоря Ларионова ведет в счете.
Российская команда начала матч активно и создала несколько моментов у ворот финнов. И один из них на 7-й минуте встречи удалось воплотить в гол. Илья Сафонов с близкого расстояния поразил ворота Кари Пииройнена.
В оставшееся время первого периода команды создали опасные моменты у ворот друг друга, но счет на табло не изменился.
Ilya Safonov slides right in front of the Finnish net and it's 1-0 @russiahockey #WorldJuniors 🥉 pic.twitter.com/mj4NXUElnr— IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2021