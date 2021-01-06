Россия ведет у финнов в матче за третье место МЧМ после первого периода

Сборная России в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею ведет у команды Финляндии после первого периода.

В Эдмонтоне проходит матч за третье место МЧМ по хоккею, в котором встречаются команды России и Финляндии. После первого периода команда Игоря Ларионова ведет в счете.

Российская команда начала матч активно и создала несколько моментов у ворот финнов. И один из них на 7-й минуте встречи удалось воплотить в гол. Илья Сафонов с близкого расстояния поразил ворота Кари Пииройнена.

В оставшееся время первого периода команды создали опасные моменты у ворот друг друга, но счет на табло не изменился.