Россияне назвали размер желаемой зарплаты в 2021 году

Россияне назвали размер желаемой зарплаты. В среднем они хотели бы получать 158 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", на которое ссылается РИА Новости.

Самые большие запросы у жителей столицы. Они мечтают зарабатывать в среднем 175 тысяч рублей в месяц. Жители Санкт-Петербурга не намного скромнее в своих желаниях - их устроит ежемесячный доход в 164 тысяч рублей.

Только 7% респондентов хотели бы зарабатывать до 29 тысяч рублей в месяц в 2021 году. 18% россиян вполне бы устроила зарплата от 30 до 49 тысяч рублей. Четверть респондентов (24%) были бы довольны, если бы им платили от 50 до 69 тысяч рублей ежемесячно.

15% участников опроса считают, что уровень достойной зарплаты колеблется в пределах от 70 до 99 тыcяч рублей. 17% опрошенных хотят зарабатывать от 100 до 149 тысяч рублей, а 19% - от 150 тысяч рублей в месяц.