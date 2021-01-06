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06.01.2021 12:19
Рубрика: Общество

Российская разработка обещает революцию в фармакологии

Текст: Юрий Медведев

Ученые Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН сумели реанимировать старые антибиотики, к которым многие бактерии приобрели устойчивость. Ситуация становится настолько острой, что Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу, так как могут вернуться многие болезни, которые, казалось бы, медицина давно победила. Чтобы решить проблему, сегодня ученые всего мира ищут новые антибиотики. На это расходуются десятки миллиардов долларов и многие годы.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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Российские ученые разработали неожиданный подход. Пациенту предлагается принимать тандем: вместе со старым антибиотиком использовать специальный ингибитор, который подавляет систему защиты бактерий от антибиотиков.

Как работает эта технология? Дело в том, что в клетках бактерий производится сероводород. Именно он защищает их от гибели и делает устойчивыми к антимикробным препаратам, в том числе и антибиотикам. Зная это, ученые нашли ингибиторы (подавители) бактериальных ферментов, ответственных за синтез сероводорода. Кроме того, в бактериях удалось обнаружить новые мишени, на которые можно нацелить будущие антимикробные препараты.

Такая технология может стать революцией в фармакологии. Ведь отпадет необходимость создавать новые антибиотики, расходуя на это огромные средства и многие годы исследований.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым

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