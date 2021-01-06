Рождество Христово: как его увидели великие художники

Поразительно, но никому в голову не пришло подсчитать, сколько в мире картин, посвященных одному из главных христианских праздников - Рождеству Христову. Ясно только, Рождение Христа - один из популярнейших сюжетов на протяжении многих веков. Впрочем, как и большинство библейских событий. Стоит ли удивляться тому, что, если мы не знаем Евангелия, мировая живопись проходит мимо нас, непонятая, непрочувствованная, неосмысленная.

С другой стороны, лучшие полотна и фрески могут служить вполне понятной иллюстрацией Евангельских строк.

Итак, Рождество Христово: как его увидели художники.

Строго говоря, рассказ о Рождестве Христовом начинается за девять месяцев до него - с Благовещения. Когда Архангел Гавриил приносит Богородице Благую весть (отсюда "Благовещение") о том, что она станет Божьей Матерью: "Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою, благословенна Ты между женами". Мария смутилась от этих слов, но Ангел продолжает: "Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога, Ты родишь Сына и наречешь имя Ему Иисус. Он будет велик, и назовется сыном Всевышнего, и Царству Его не будет конца". Имя Иисус и означает "Спаситель". Мария в недоумении спрашивает Ангела: "Как это будет, когда Я мужа не знаю?" И Ангел отвечает: "Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя, и рожденный наречется Сыном Божьим". Так начинается история нашего спасения, история пришествия Бога в наш мир, история Боговоплощения.

1. Благовещение, ок. 1437-1446 гг. Фра Анжелико (Фра Беато Анжелико де Фьезоле).

Благовещение, ок. 1437-1446 гг. Фото: Фра Анжелико (Фра Беато Анжелико де Фьезоле)

В то время Иудея была завоевана Римской империей и вошла в ее восточные провинции. Для того чтобы упорядочить систему налогообложения, единодержавный император Римской империи Октавиан Август (63 г. до н. э. - 14 г. н. э.) решает провести перепись своих восточных провинций. Причем иудеи должны переписываться по месту их происхождения. И старец Иосиф, обручившийся с Марией, заботившийся о ней, и сама Дева Мария, были потомками знаменитого библейского царя Давида (умер около 970 г. до н. э.), происходившего из Вифлеема. Потомки царя Давида были лишены трона еще в VI столетии до н. э. и давно уже жили так же, как и остальные иудеи, ничем среди них не выделяясь. Однако пророки задолго до Рождества Христова возвещали о том, что Спаситель, Мессия придет из рода Давидова, и именно поэтому мы акцентируем внимание на столь важном факте. Так вот, раз Дева Мария и Иосиф происходят из рода царя Давида, а их далекий предок был выходцем из Вифлеема, то ожидающая ребенка Мария вместе с Иосифом вынуждены были совершить долгий путь из галилейского города Назарета, где они живут, в Вифлеем - город для них чужой. Перепись, как можно ослушаться указа императора?

И тут я должна извиниться: шедевров живописи под названием "Перепись в Вифлееме" не так уж и много. Есть один - любимый, известный, правда никак с Вифлеемом и Рождеством у нас не ассоциирующийся. Думаю потому, что на картине изображены зимние Нидерланды, а вовсе не бесснежный Вифлеем. Но мы решили все-таки эту картину поставить - как пример того, насколько автор может переосмыслить событие, ощущая его близким, своим, родным. Рассматривая на досуге многофигурную композицию, можно поискать изображение Девы Марии и Богомладенца.

2. Перепись в Вифлееме, 1566 г. Питер Брейгель Старший.

Фото: Питер Брейгель Старший

Из-за наплыва народа места в гостиницах Вифлеема для Святого Семейства не находится, и они останавливаются за городом, в пещере - сюда пастухи в ненастье загоняют скот.

3. Перепись в Вифлееме, 1566 г., фрагмент. Питер Брейгель Старший.

Перепись в Вифлееме, 1566 г., фрагмент. Фото: Питер Брейгель Старший.

В этой пещере у Девы Марии ночью и рождается Младенец - Сын Божий, Христос Спаситель мира. Мария пеленает Своего Сына и кладет в ясли - туда, куда обычно кладут корм для скота. И животные своим дыханием согревают Богомладенца. Как поется в эти праздничные дни в храмах, ясли стали "вместилищем невместимого Бога". С одной стороны невместимого по Своему Величию Бога, но, одновременно, и беспомощного Младенца. В этом неразрывном единстве природы божественной с природой человеческой и заключена тайна боговоплощения. Тайна, которую нам, людям, не дано познать, но которую мы можем почувствовать - сердцем.

Сравните три картины: как все невесомо, отстранено от нашего мира в картине Джорджоне. Насколько все близко, эмоционально понятно на картине Федерико Бароччи. И как Репину удалось соединить и это земное, семейное, понятное с небесным покоем!

4. Поклонение младенцу, 1506г. Джорджоне.

Поклонение младенцу, 1506г. Фото: Джорджоне

5. Поклонение младенцу, 1587г. Федерико Бароччи.

Поклонение младенцу, 1587г. Фото: Федерико Бароччи

6. Рождество Христово, 1890 г. Илья Репин.

Рождество Христово, 1890 г. Фото: Илья Репин

Вифлеемские пастухи первыми узнают о рождении Спасителя. В эту ночь они пасут свои стада в поле, как вдруг перед ними является Ангел Божий: "Не бойтесь! - говорит он, - я возвещаю вам великую радость, которая будет не только для вас, но и для всех людей: ныне родился в городе Давидовом (т. е. в Вифлееме) Спаситель! Вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях".

Казалось бы, все такое земное в картине Геррит ван Хонтхорст - и пастухи, и Святой семейство! Но обратите внимание на сияние, которое исходит от Младенца - Он центр композиции, и сравните полотно с картиной Веронезе - абсолютно жанровой.

7. Поклонение пастухов, вторая половина XVII в. Геррит ван Хонтхорст.

Поклонение пастухов, вторая половина XVII в. Фото: Геррит ван Хонтхорст

8. Поклонение пастухов, ок. 1523-1525 гг.. Бонифацио Веронезе.

Поклонение пастухов, ок. 1523-1525 гг.. Фото: Бонифацио Веронезе

Но пастухи были не единственными, кто поклонился Богомладенцу. Богородица и Иосиф вместе с Младенцем Иисусом еще оставались в Вифлееме, как из далекого востока в Иерусалим пришли волхвы - мудрецы и звездочеты. Они тоже давно уже ожидали рождения Того, Кто станет Мессией - Спасителем. В Иерусалиме диковинно одетые пришельцы с востока начинают расспрашивать: "Где новорожденный Царь Иудейский? Мы видели, как восходит Его звезда, и пришли Ему поклониться!" Услышав это, мнительный и жестокий царь Иудеи Ирод "взволновался, а с ним и весь Иерусалим". От знатоков Священного писания испуганный Ирод узнает, что пророки предвещали рождение Царя Иудейского, Спасителя, в роде Давидовом, в городе Вифлееме. Подозрительному Ироду и в голову не приходит, что царство новорожденного Владыки Израиля будет "не от мира сего", что речь идет не царстве земном, а о Царстве Небесном. Это все слишком сложно для жестокого самозванца Ирода. А Ирод, действительно, чудовище - он приказал казнить свою жену и детей только из подозрения, что они намерены лишить его власти.

Итак, услышав, что возможный конкурент уже родился, Ирод призывает к себе ни о чем не догадывающихся волхвов, узнает у них время рождения Мессии и посылает их в Вифлеем с коварным поручением: "Пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему".

Волхвы направляются в Вифлеем, и новая звезда указывает им путь.

Ведомые звездой, волхвы идут в Вифлеем. И остановилась звезда "над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою"

9. Поклонение волхвов, 1504г. Альбрехт Дюрер

Поклонение волхвов, 1504г. Фото: Альбрехт Дюрер

10. Поклонение волхвов, 1624г. Рубенс

Поклонение волхвов, 1624г. Фото: Рубенс

"Когда же они (волхвы) отошли, - (вот), Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его…"

11. Бегство в Египет, 1423г. Джентиле да Фабриано

Бегство в Египет, 1423г. Фото: Джентиле да Фабриано

12. Избиение младенцев, 1306г. Фреска. Джотто ди Бондоне

Избиение младенцев, 1306г. Фреска. Джотто ди Бондоне Фото: Джотто ди Бондоне

Так, с бесприютности и скитаний, начинается жизнь Христа.

Бог приходит в наш мир в тишине Вифлеемской ночи, и сам факт Его рождения - это уже наше приближение к Богу, потому что, по словам митрополита Антония Сурожского: "Всякий человек, уже тем, что он человек, приобщен к тайне Христа". Отныне человек не одинок в этом мире. "Христос стал Человеком для того, чтобы все мы, все без остатка, включая тех, которые в себя потеряли всякую веру, знали, что Бог верит в нас, верит в нас в нашем падении, верит в нас, когда мы сами изверились друг во друге и в себе, верит так, что не боится стать одним из нас". "Бог стал Человеком, чтобы человек мог стать богом", - так сформулировал великую тайну боговоплощения священномученик II века Ириней Лионский.